Prokurdische Partei DEM trifft sich mit Erdogan

Istanbul (Reuters) - Die prokurdische Partei DEM will bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montag den Friedensprozess mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorantreiben.

Am Sonntag habe die Partei den inhaftierten PKK-Anführer Abdullah Öcalan im Gefängnis getroffen, teilte die DEM mit. "Er (Öcalan) misst dem Treffen mit dem Präsidenten große Bedeutung bei und hat es als historisch bezeichnet", hieß es in der Erklärung der Partei. Erdogan werde die Führung und eine Delegation der Partei um 14.00 Uhr MESZ in Ankara empfangen. Bei dem Treffen sollen die jüngsten Entwicklungen in der Entwaffnung der PKK besprochen werden.

Die DEM ist die drittgrößte Partei der Türkei und spielte eine Schlüsselrolle bei der Entscheidung der PKK, den bewaffneten Kampf zu beenden und sich aufzulösen. In der vergangenen Woche hatte die türkische Regierungspartei AKP angekündigt, dass die Entwaffnung der Miliz offenbar unmittelbar bevorsteht. Die PKK könnte binnen Tagen mit der Übergabe ihrer Waffen beginnen, hieß es am Dienstag.

Seit Beginn des Aufstands der PKK 1984 sind in dem Konflikt mehr als 40.000 Menschen getötet worden. Ziel der PKK war ein eigenständiges Kurdengebiet. 2015 scheiterten Friedensgespräche. Früher konzentrierte sich der Kampf für kurdische Autonomie hauptsächlich auf den überwiegend kurdischen Südosten der Türkei. Zuletzt lag der Schwerpunkt im Norden des Iraks, wo die PKK ihren Sitz hat. Auch in Syrien mit seiner kurdischen Bevölkerungsgruppe hat die PKK Einfluss. Das türkische Militär geht immer wieder gegen kurdische Milizen in den beiden Nachbarländern vor.

(Bericht von Ezgi Erkoyun und Zeynep Berkem, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Thomas Seythal)