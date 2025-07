Regierung: Keine Festlegung auf Senkung der Stromsteuer für alle ab 2027

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat die Forderung von CSU-Chef Markus Söder relativiert, dass die Stromsteuer für alle ab dem 1. Januar 2027 gesenkt werden sollte.

Auch die Bundesregierung wolle die Senkung in einem zweiten Schritt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Und auch die schwarz-rote Koalition wolle diesen zweiten Schritt "in absehbarer Zeit". Man habe sich aber nicht auf einen konkreten Zeitraum verständigt.

CSU-Chef Söder hatte in den vergangenen Tagen zweimal gesagt, dass man eine Senkung nicht nur für das produzierende Gewerbe, sondern auch für Verbraucher am 1. Januar 2027 anstrebe. Zuvor hatte es heftige Kritik an dem Beschluss der Regierung gegeben, die Stromsteuer nur für die Wirtschaft auf den von der EU vorgesehenen Mindeststeuersatz zu senken.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)