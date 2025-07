S&P 500® - Außenstab macht Mut – auch für Q3?

Auf den letzten Metern des 2. Quartals haben die amerikanischen Standardwerte mit Notierungen oberhalb der Marke von 6.200 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Damit folgt der S&P 500® dem Beispiel des DAX®, denn auch hier steht ein sog. „Außenstab“ zu Buche. Die letzte Quartalskerze verfügt also im Vergleich zum Vorquartal sowohl über ein tieferes Tief als auch über ein höheres Hoch. Das Phänomen „Außenstab“ und seine Implikationen hatten wir zuletzt bereits für den DAX® ausgewertet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 27. Juni). Die positiven Vorlaufeigenschaften des Musters „outside quarters“ möchten wir heute anhand der längeren Kurshistorie des S&P 500® zurück bis ins Jahr 1928 überprüfen. In den letzten knapp 100 Jahren kam es bei den US-„blue chips“ im 3-Monatsbereich zu insgesamt 41 „outside quarters“. Die Trefferquote, d. h. die Wahrscheinlichkeit für steigende Kursnotierungen im darauffolgenden Quartal, beträgt 73 %. Im Durchschnitt kann der S&P 500® dabei um 4,5 % zulegen. Beide Prozentsätze liegen deutlich über den historischen Mittelwerten. Per Saldo behält das Phänomen „outside quarter“ auch bei der längeren Historie seit 1928 seinen guten Klang und lässt damit für das sonst eher herausfordernde 3. Quartal hoffen.

S&P 500® (Quarterly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.