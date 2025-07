ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Oracle auf 270 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 220 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Transaktionen des US-Softwarekonzerns seien von entscheidender Bedeutung für seine Entwicklung hin zum Hyperscaler, schrieb Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Der Umfang dieser Geschäfte deute auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Umsatzschätzungen zum Cloud-Geschäft sowie zum Konzernumsatz 2028 hin. Oracle bleibe ein herausragendes Unternehmen in der Branche./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 18:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

