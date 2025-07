EQS-Adhoc: A.H.T Syngas Technology N.V.: Veröffentlicht endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 nach dem niederländischen Rechnungsstandard (Dutch GAAP)

EQS-Ad-hoc: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

A.H.T Syngas Technology N.V.: Veröffentlicht endgültige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 nach dem niederländischen Rechnungsstandard (Dutch GAAP)



08.07.2025 / 18:15 CET/CEST

Bonn/Eindhoven, 08. Juli 2025

Die A.H.T. Syngas Technology N.V. („AHT“, ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), hat heute die finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 gemäß den Rechnungslegungsvorschriften nach Dutch GAAP veröffentlicht.

Diese weichen von den am 23.04.2025 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen ab, die auf Basis der deutschen HGB-Rechnungslegung erstellt worden waren.

Die Rechnungslegung nach Dutch GAAP ist notwendig, da das Unternehmen zwar seine operativen Aktivitäten in Deutschland ausübt, seinen rechtlichen Sitz jedoch in Eindhoven, Niederlande, hat.

Während nach deutschem Handelsrecht (HGB) ein positives Jahresergebnis ausgewiesen wurde, ergibt die Überleitung auf Dutch GAAP einen Jahresfehlbetrag. Ursache hierfür ist die abweichende Periodenabgrenzung für laufende Projekte: Nach Dutch GAAP dürfen Umsätze aus laufenden Bau und Dienstleistungsverträgen nur im Umfang der tatsächlich erbrachten Leistungen der jeweiligen Periode bilanziert werden (vgl. Dutch GAAP DAS221/270).

Nach Dutch GAAP darf der Projektumsatz erst dann erfolgswirksam verrechnet werden , wenn die entsprechenden Leistungen in derselben Periode erbracht wurden. In einigen Projekten wurden vertragskonform bereits Abrechnungen vorgenommen, während die tatsächliche Leistungserbringung erst nach dem Stichtag, also in der Folgeperiode erfolgt. Dies führt zu einer abweichenden Periodenabgrenzung (WIP) und zu einem reduzierten Umsatz bzw. negativen Resultat in Bilanz bzw. GuV -Rechnung nach Dutch GAAP.

Im Geschäftsjahr 2024 sank hierdurch der Umsatz nach Dutch GAAP auf rund EUR 8,3 Mio. (Vorjahr: EUR 13,6 Mio.), das Ergebnis nach Steuern auf ca. EUR -2,45 Mio. (Vorjahr: EUR 0,72 Mio.). Das ausgewiesene Ergebnis reflektiert zeitlich verschobene Anzahlungen, deren korrespondierende Leistungen erst nach dem Berichtszeitraum erbracht werden. Diese Anpassungen sind nicht cashrelevant.

Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2024 ist auf der Unternehmenswebsite unter folgendem Link verfügbar:

https://www.aht-cleantec.com/news/kategorie/investor-relations/

Kontakt:

A.H.T. Syngas Technology N.V.

Investor Relations-Team

t: +49 2206 95 190 - 10

f: +49 2206 95 190 - 11

ir(at) aht-syngas.com

