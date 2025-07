IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Wie Drohnen die Welt vermessen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Wie Drohnen die Welt vermessen

Ob beim Bau von Straßen, Brücken, großen Immobilienprojekten oder im Bergbau: KI gesteuerte Drohnen spielen bei der präzisen Vermessung eine immer wichtigere Rolle. Mit ihnen sparen Bauherren oft viel Zeit und Geld. In den USA kommt es bereits zu einer Konsolidierung im Bereich der Vermessung. Das Unternehmen ZenaTech, das kürzlich eine weitere Übernahme ankündigte, spielt dabei eine wichtige Rolle im Rahmen seines Drone-as-a-Service (DaaS)-Geschäfts, bei dem es plant, Geschäftskunden einen einfachen Drohnenzugang ähnlich wie bei Amazon Web Services auf der Grundlage eines Pay-per-Use- oder eines Abonnementmodells als eines seiner Geschäftsmodelle anzubieten.

Hohe Wachstumsraten im Weltmarkt

Der globale Markt für Drohnen und entsprechende Dienstleistungen soll sich bis 2032 auf mehr als 80 Milliarden US-Dollar mehr als verzehnfachen. Ein großer Teil der Aktivitäten fällt dabei auf wenige Sektoren wie Logistik, Verteidigung und Landvermessung. In den USA ist Letzteres ein großes Geschäft. Wo viel gebaut wird, sind exakte Landvermessungen für Entwurf, Planung und Umsetzung von Straßen und Brücken, Gebäudeprojekte in Städten sowie Gewerbe- und Wohnbauprojekte unerlässlich und werden darüber hinaus auch für rechtliche Zwecke benötigt. Ferngesteuerte Drohnen, die mit einer Reihe von Sensoren und Kameras, LiDAR (Light Detection and Ranging) sowie GPS-Systemen zur Erfassung hochauflösender Bilder und Daten ausgestattet sind, revolutionieren derzeit das Geschäft. Sie sind in der Lage, Luftbilddaten über weitläufigem Gelände innerhalb weniger Stunden zu erfassen, anstatt wie bei herkömmlichen photogrammetrischen Methoden Wochen oder Monate dafür zu benötigen.

Landvermessung als Wachstumsmarkt

Der Markt ist in den Fokus von Drohnen-anbietern geraten. Als eines der aktivsten Unternehmen setzt sich dabei ZenaTech (2,43 USD, CA98936T2083) in Szene. Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen bietet Drohnen als Service (DaaS) an, bei dem man für die Nutzung bezahlen kann, ohne die Drohnenhardware und -software kaufen, einen Piloten finden oder behördliche Zertifizierungen erhalten zu müssen. Jüngst kündigte ZenaTech die nächste Übernahme im Sektor an. So wurde ein Angebot zum Erwerb einer etablierten Firma für Landvermessungstechnik mit Sitz in Florida abgegeben, die sich als Ergänzung zu einem weiteren, vor kurzem übernommenen Landvermessungsunternehmen eignen könnte. Diese Übernahme würde ZenaTechs Drone-as-a-Service-Geschäft im wachstumsstarken Markt Floridas stärken. Es wäre die vierte Übernahme im Südosten der USA und bereits die fünfte Übernahme in den Vereinigten Staaten.

Neben der Landvermessung zielt ZenaTech mit seinen Drohnen aber auch auf weitere Märkte. So entwickelt das Unternehmen auch Lösungen für Landwirte zur Präzisionslandwirtschaft und für den Verteidigungssektor, wo es Lösungen für Inspektionen, Grenzpatrouillen und Aufklärungszwecke entwickelt. Das Unternehmen baut hierzu derzeit eine zweite Produktionsstätte in Arizona auf, die in Zukunft auch Drohnen für das US-Militär herstellen soll. Insofern dürfte sich Zenatech mit Blick auf die Bedürfnisse des US-Verteidigungsministeriums und NATO-Staaten in einer guten Position befinden. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Drohnenlösungen, Drone-as-a-Service-Lösungen (DaaS) und Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen. Zudem strebt man in den Bereich des Quantencomputings. Dementsprechend ist ZenaTech in einem zukunftsträchtigen Markt unterwegs und könnte hier sogar von politischen Entwicklungen profitieren.

Die Aktie von ZenaTech wird an der Nasdaq gehandelt. Aktuell kommt das junge Unternehmen auf einen Börsenwert von rund 62 Mio. US-Dollar. Die Aktie eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die am Wachstum im Drohnenmarkt partizipieren wollen.

