Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Aufrüstung und Wehrtüchtigkeit

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" zur militärischen Verteidigungsfähigkeit Deutschlands:

"Die aktuellen Schwächen der deutschen militärischen Verteidigung sind atemberaubend: Luftabwehr, Panzer, Drohnen, Munition, Soldaten - an allem fehlt es. Nicht abwehrbereit, muss man resümieren. Hunderte Milliarden für Aufrüstung sollen das ändern. Intern beraten wird gerade auch die Anschaffung von 3500 Panzern, davon tausend Kampfpanzer Leopard 2. Die Pläne sind, wie so oft, ambitioniert. Aber wer wird die vielen Panzer produzieren können? Und wer soll sie mal bedienen? Panzer brauchen Kommandanten, Richtschützen, Fahrer. In Schützenpanzern sitzen Grenadiere. Ohne Wehrpflicht wird es nicht gehen. Die mentalen Schwächen eines Landes lassen sich auch mit sehr viel Geld nicht beheben. Freiheit, Wohlstand, Demokratie werden gerne in Anspruch genommen, aber im Ernstfall verteidigen wollen sie viele nicht. Deutschland braucht eine neue Ernsthaftigkeit, will es nicht zum Spielball böser Mächte werden."