Wasserstoffspeicherung der Zukunft - jetzt vom Momentum profitieren? Vortex Energy plant für ANT-Messung auf aussichtsreichen Salzprojekt

08.07.2025



Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z), Vortex oder das Unternehmen, freut sich, den endgültigen Plan für die Messungen im Rahmen der geophysikalischen Ambient Noise Tomography- (ANT)Messung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Salzprojekt Robinsons River im Westen Neufundlands bekannt zu geben. Die ANT-Messung wird in Zusammenarbeit mit den Firmen CAUR Technologies und Storm Exploration durchgeführt, wobei die University of Alberta die wissenschaftliche Begleitung übernimmt. Die Messung, die zum Teil durch Forschungsmittel von Mitacs finanziert wird, verwendet eine passive seismische Methode, um ein 3D-Bild der Geometrie und der internen Struktur des Salzstocks zu erstellen. Damit soll bewertet werden, ob der Salzstock große, beim Aussolen entstandene Kavernen für die Speicherung von Wasserstoff aufweist.

Bei der ANT-Messung werden voraussichtlich etwa 200 dreiachsige passive seismische Sensoren im gesamten Projektgebiet eingesetzt, die unter anderem zwei zuvor ermittelte potenzielle Salzstrukturen abdecken. Die Planung der Messung beruht zum Teil auf früheren Bohr-, seismischen und Gravitationsdaten, wobei die Abstände zwischen den seismischen Sensorstationen angepasst werden, um eine optimale Bildauflösung über den wichtigsten Zielen zu gewährleisten. Der durchschnittliche Abstand zwischen den Sensoren wird voraussichtlich etwa 1 km betragen; engmaschigere Raster werden sich auf die aussichtsreichsten Kavernenzonen konzentrieren.

Die Platzierung der Stationen erfolgt voraussichtlich mit Lastwagen und Geländewagen (ATVs) auf bereits bestehenden Wegen sowie mit Hubschraubern, um auch entlegenere Orte auf dem Konzessionsgebiet zu erreichen. Die seismischen Sensoren sollen mit minimaler Störung des Bodens installiert werden und etwa drei Wochen lang an Ort und Stelle verbleiben, um das seismische Grundrauschen aufzuzeichnen. Nach Abschluss der Erfassungsphase werden die Sensoren mit ähnlichen Methoden geborgen. Die erfassten passiven seismischen Daten werden mit bestehenden geophysikalischen Datensätzen, einschließlich Gravitationsmodellen, zusammengeführt, um ein 3D-Scherwellen-Geschwindigkeitsmodell des Untergrunds zu erstellen. Dies wird dazu beitragen, die Grenzen des Salzstocks, seine innere Beschaffenheit und die Lage möglicher Kavernen zu definieren.

Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy, erklärte:

“Dieser Messungsplan ist das Ergebnis monatelanger Vorbereitungen. Wir sind nun für die Erfassung dieses neuartigen Datensatzes bereit, der unsere bestehende Datenbank ergänzen und dazu beitragen wird, die vorrangigen Bohrziele auf dem Projekt genauer einzugrenzen. Die ANT-Messung erfolgt in Zusammenarbeit mit der University of Alberta, die durch Fördermittel von Mitacs unterstützt wird. Es liegen sämtliche Genehmigungen vor und das Programm soll Ende Juli eingeleitet werden, wobei die Messungen voraussichtlich Anfang September abgeschlossen werden.”

In Abbildung 1 sind die geplanten Standorte der Stationen und die ungefähre Abdeckung des Modells dargestellt.

Abbildung 1: Geplante Standorte der Ambient Noise Tomography-(ANT)-Stationen und Modellabdeckung auf dem Salzprojekt Robinsons (Grenzlinien in Rot eingezeichnet) im Westen Neufundlands.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinsons River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um den Ausbau seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Im Zuge der Energiewende rückt natürlich vorkommender Wasserstoff zunehmend ins Rampenlicht:

Er gilt als einer der spannendsten Hoffnungsträger für eine nachhaltige, emissionsfreie Energiezukunft. Besonders in den USA, Kanada und Deutschland mehren sich die Initiativen, diesen Rohstoff systematisch zu erschließen und nutzbar zu machen. Wasserstoff überzeugt als saubere, vielseitig einsetzbare Energiequelle mit breitem Anwendungsspektrum – von Mobilität und Industrie bis hin zur Strom- und Wärmeerzeugung. Seine Nutzung unterstützt nicht nur die Dekarbonisierung, sondern erhöht zugleich die Versorgungssicherheit. Genau diese Eigenschaften machen Wasserstoff zum strategischen Fokus für Regierungen, Technologieführer – und zunehmend auch für Anleger mit Weitblick. In Zeiten steigender Energiepreise, wachsender Nachhaltigkeitsziele und geopolitischer Unsicherheiten ist diese Form der Wasserstoffgewinnung nicht weniger als ein potenzieller Gamechanger – ökologisch wie ökonomisch.

Starke Dynamik in Nordamerika und Europa

Nordamerika und Europa positionieren sich bereits offensiv: In Deutschland soll ab 2025 das nationale Wasserstoff-Kernnetz in Betrieb gehen – ein Pipelineprojekt im Umfang von 19 Milliarden Euro, das die Basis für eine zukunftssichere Energieinfrastruktur bildet. Parallel dazu wurden internationale Lieferpartnerschaften geschlossen, etwa zwischen Deutschland und Kanada, mit ersten Wasserstoffexporten ab 2025. Solche transatlantischen Allianzen untermauern die wachsende strategische Relevanz dieser Ressource.

Frühzeitiger Zugang zu einem bahnbrechenden Zukunftsmarkt?

Mit der Vortex Energy Corp. haben Anleger nun die Möglichkeit, sich gezielt in diesem wachstumsstarken Segment zu positionieren. Das Unternehmen zählt zu den Pionieren im Bereich “Wasserstoffspeicherung” und überzeugt durch seine fortschrittliche Explorationsstrategie, nachhaltige Technologieausrichtung und starke geologische Expertise. Ein besonderes Highlight: Mit Shawn Ryan, einem zweifach ausgezeichneten „Prospektor des Jahres“, wurde ein Schwergewicht der nordamerikanischen Explorationsszene an Bord geholt – ein Kompetenz-Upgrade, das der Aktie neue Aufmerksamkeit an den internationalen Kapitalmärkten sichern dürfte.

Jetzt vom Momentum profitieren?

Die Aktie der Vortex Energy Corp.(ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) dürfte aktuell noch eine Art “Hidden Champion” sein – doch das Interesse institutioneller Investoren dürfte schon bald zunehmen. Für vorausschauende, chancenorientierte Anleger bietet sich hier ein äußerst attraktives Einstiegsfenster: Wer jetzt frühzeitig investiert, hat die Chance von überproportionalen Kursvervielfachungen in einer technologischen Zukunftsbranche zu profitieren, die kurz davorstehen dürfte in den Fokus der breiten Öffentlichkeit zu rücken.

Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.



