Continental - Ein kleiner Zündfunke …

… und der große Befreiungsschlag ist da. Doch zunächst liefert der langfristige Chartverlauf der Continental-Aktie eine Bestätigung für unser gebetsmühlenartig wiederholtes Plädoyer der „Nutzung hoher Zeitebenen“. Die großen Trends finden auch hier Ihren Niederschlag. So konnte der Titel im Dezember vergangenen Jahres den seit 2018 bestehenden Baissetrend überwinden. Dieser Langfristtrendbruch geht mit der Komplettierung einer kleinen Bodenbildung einher. Letzteres ist die perfekte Überleitung zur aktuellen Ausgangslage, denn seit 2022 hat das Papier bei knapp 79 EUR immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Ein Sprung über diese Hürden würde sogar eine noch viel größere Trendwendeformation abschließen (siehe Chart). Im Dunstkreis der Nackenzone der großen, inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation hat die Conti-Aktie im Juni einen klassischen Innenstab ausgeprägt. An diesem Kerzenmuster können Anlegerinnen und Anleger den Respekt vor dem diskutierten Katalysator erkennen. Gelingt der Befreiungsschlag, dann eröffnet sich ein Anschlusspotenzial von rund 35 EUR. Entsprechend wäre das ein echter „game changer“. Um diese Perspektive dagegen nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es, die Monatstiefs bei 69 EUR in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten.

Continental (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Continental

Quelle: LSEG, tradesignal²

