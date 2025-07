GNW-News: Xometry erweitert seine Kollaborationslösung Teamspace über die USA hinaus, um das Angebot für Unternehmenskunden noch besser zu machen

^MÜNCHEN, July 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc. (NASDAQ: XMTR), der

globale KI-gestützte Marktplatz (https://investors.xometry.com/), der Einkäufer von Unternehmen mit Anbietern von Fertigungsdienstleistungen zusammenbringt, hat die Einführung seiner Teamspace-Lösung in Europa (https://xometry.eu/en/teamspace/), Großbritannien (https://xometry.uk/teamspace/) und der Türkei (https://xometry.com.tr/en/teamspace/) angekündigt. Teamspace ist eine Cloud- Lösung auf der Xometry-Plattform, die es Kunden ermöglicht, mit anderen Nutzern an Projekten und Sonderanfertigungen zusammenzuarbeiten. Seit seiner Einführung in den USA (https://investors.xometry.com/news- releases/news-release-details/xometry-integrates-teamspace-collaboration-tool- its-ai-powered) hat Teamspace bis zum ersten Quartal 2025 mit über 7.000 erstellten Teams einen großen Erfolg erzielt. Durch diese weltweite Expansion kann Xometry die Zusammenarbeit mit Unternehmen vertiefen und das virale Käuferwachstum steigern. Xometry Europe baut sein Marktplatzangebot weiter aus, um seinen Kunden einen höheren Mehrwert und eine größere Auswahl zu bieten und gleichzeitig das langfristige Wachstum seiner Plattform zu fördern. ?Teamspace ist eine natürliche Weiterentwicklung der Art und Weise, wie Unternehmen Xometry nutzen - sowohl als Endnutzerplattform als auch als integrierten Arbeitsbereich, in dem Fertigungsentscheidungen strukturiert, standardisiert und teamübergreifend skaliert werden", so Dmitry Kafidov, Managing Director von Xometry Europe (https://www.linkedin.com/in/dmitry- kafidov-77566922/). ?Die Erweiterung von Teamspace zeigt, dass unsere Kunden mit zunehmender Nutzung von Xometry immer anspruchsvollere Anforderungen haben und tiefere, integrierte Lösungen für ihre täglichen Abläufe benötigen." ?Mit Teamspace können wir mit mehreren Leuten gleichzeitig an Projekten arbeiten, sodass wir schneller vorankommen und unsere gewohnte Arbeitsweise beibehalten können", sagt Lee James, Operations Manager bei Red Dot Corporation (https://www.reddotcorp.com/), einem globalen Hersteller von mobilen Klimaanlagen für schwere Nutzfahrzeuge. ?Es ist ein hervorragendes Tool für uns - es bietet uns die Geschwindigkeit, Transparenz und Kontrolle, die wir benötigen, um Projekte mit Xometry effizient zu verwalten." Darüber hinaus umfasst die Teamspace-Lösung in Europa, Großbritannien und der Türkei Folgendes: * Echtzeit-Transparenz und Kontrolle über Aufträge: Alle Teammitglieder sehen gemeinsame Angebotsaktivitäten und die Auftragshistorie, was Wiederholungsaufträge, Transparenz und Verantwortlichkeit fördert. * Personalisierte Benachrichtigungen für Benutzer: Benutzer können individuelle Benachrichtigungen für Updates zu Angeboten, Bestellungen, Zahlungen und Rechnungen einrichten, damit sie keinen wichtigen Schritt verpassen. * Entwickelt, um die Effizienz in Unternehmen zu steigern: Besonders praktisch für Teams, die an verschiedenen Orten arbeiten und viele komplexe Sonderanfertigungen verwalten müssen. Weitere Informationen zur Erweiterung von Teamspace finden Sie unter Xometry Europe (https://xometry.eu/en/teamspace/), Xometry UK (https://xometry.uk/teamspace/) und Xometry Turkey. (https://xometry.com.tr/en/teamspace/) Über Xometry Xometrys (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cNiD6NEWI4sNu3UETAcKW_hr6GJxifJmQAhd Z8uy3vkIevBPP_TiImwWhYuqm92kEGSAByWVHR1VWWlG7_5Ww- G0SJCRrQzJ0oGQ5OUtXS_hUWFRyeZu_2DL9GfG6pQv9AYNaeKE- 22nus9HiEcfqhi62xY3oeDv8t4audEnZYZWomv70LCzEQJC1ceSFC5l3AfNBqIlsfRhKatuxyYi5nTYV c1Yp94rARSVmrQ9y0- q9gJ7Jv09Ie4cDaZ5hD15a4Yh2pMoBvQexrlxaxz79pg3nOpSdROlZx7xu1ljKIC_GIX_QzzTzXhdpH1 FwgCzL5F85SzCukRaRFGL6LVVYPuZ3C8QBhSFP5kIAj- d3dkbUeJxpTiHdv1Wd8gC54EIbiygLJAGuSBVPwINJJrxHNBCY5VUxeutGKArDj8vCsQZ5ri4CBq238z NlgKU-8_uUtKIA6o7N0Fmb0Ld7xfT4edAzpCy- web0uBL1dRYxrHJWdgoQvSskbRh0INSbmQxgErATVJWMeLBo9q- ED214wPSbRP2BymeIBKCPSpTJyy7F6kIj- xFT9gqcH6Rye4oEuWVACNIvfYyUtY9PJ3tPEEYlhWpelPzByO0JOWPUc5DaM4DfwnQrZMe6Hmvz- nOkVjaNgWV9aK1aaj7G_d8RYxTTlho771Xt3yKrKqklR4dGkqBBfO4H7XeD4s7eKjb1_dHW5G9- _52dkISIzhmhkWAFfEcHql4-hxDoM65p6z_62fNGddh83uFKeL- zV2dybOG0I6KCYDnFhc_ve5J7RgHpIgPpE6lR- mt2eOUhRIRJiJthGqhq7kRrZ1KTt8pP_gRO96iZbHThHGJ-u- o1COKo_VXQ7ibbWGpdsrgEldeOPA3lI6GSC_lOdqwIL2ZXQCHqVcA7Ji_8Ddg246mR1wFJPnHiRpVh5D KqG89ln93PuZ_cb3FqqkiGmh1mkSk-klrxUBhrL- 7I0tlOaf2KhSxWUK2oxaoOONGcyZFCoI9CUO5Ru2YDZ3du84_JoO024Vw9X- ETjJadaHjHzDf7OceBvpWHEjoAxiwIYfwPg7maXMS9GfRyuBPW1oymjocqsLOhrKS22hnzdvuAM_M6g= =)(NASDAQ:XMTR) KI-gestützter Marktplatz (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Sw0DZJZpUzpRJX2VN7IN8bNLpzy8QaejGohI SRdZ2us-ilUUQYnVBgcO4eTHIrmJhWm7Bo497JAPxoJgw6atGWrke09NLDYnDlUvgvg- RHeh1oft7WKvg5SR9SJJBPyruq0mTmwpLWvk1H3YdDBJWOkekKQtBFkQpgexzgseGXP5mmFHiC8Vuotp kQ0Q9l0kS9b4U0-i5zunmI- CkgIO6QzFdevW9oqgwwW8fK9fy9g6HW6YvudxdBYzAIC_rO74OsLORbrn9IjnDerSeOkSu2sr3IBVNUI LWo4T-klt3F9rLcR8-HI7N- _LcXIVkV36jX_L1SbXWaQdZlsDPKpuipoQ5nyJSUVJAj7iWzAdkO2y9b0RIzOaa3rsWBpywUHEHxK8bK 8yuGzBhc6c8yBrpMC5B7qFX6_BovEAI9-jt7rhEKLaFbNpJy4YN- te6GtajtItBms08cZ7Me4FtOC4TxEIX1gl4qVmJRvCrCO7eQmE8IjNntz8uWH- AZwkJJg_n8UmUPkcjqSChATB8et4xM-88Z8ZP4_KrEA9fiAEQhjA44h4CbTJzRUAKr- _a31G2_BVj6bjlEqZoDWcmUw6HTnVoG2P5nDpoqCAKXzEXsf- sgvwU_VzTcxbnbxxjiP1ouNTqhnsdqIUMNNrw1qk9o6DupW72gXhgkmozLBMR_YUmiSVNLQ_wFZuM7uj pTtIwFDbKbixXIy9qTtLd- 2QowpWO8tqyPPPvTNjpFn2OgCS8vonDbXPJ8Z3myo04PtzkbDHqeUJorXYAS8X8Tmm3LTt9XjqgqnPEp mxEq0kog5ZvMK7rlAZJ20A5iGQ-ASECPA6gz3KUKxOXtODZKSTpr- qH7fZqflR1DTJnf_0_EwW5mSrydzNTHP0SWBXLoEF5- feFvIYDeCuxfJ4i6G1kxHQZFnFoR00tAk042IZ06GNA1Inn09VGzy4DfS9TF6Tzxac0_fm64GDbFJCN5 ofLueGe1v5Loa1YwmOvBZK7Dlcz1P9xNM5upJYmtaUJ9TweYoLEujF3KV7WXsloNdxwDNNtEPAKzIjvS Up0vNjeliBmpmLbTlkx8L_x8sSYKDA4z8GMuHXdIg2Nt9ugIjrP2TpM2hh8QAfS1z0eqmvsk7FyagwUU L_CZeMxGHcWVRXGnseDTRLmQEi19IiyYwy3UfQoVajed-Ow2xFMssqTn7ZLwrnELR5moyVGhSn-T-J), die beliebte industrielle Beschaffungsplattform Thomasnet (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1C_2TMLA2qz9wTdXYT- 7qJ_rRtTWvBTYjcgcSDbDJkt- I_9xXwktSajFLHG_eVtA5A3AG3k9EuVWhkN3o8mwC4aglUERoMdHqSMBzmWTZxVRaCURENqaHZnxYfeL dwPKx_zYU0vwzl2LgHgcwq7RNsUv5YKAy8jMbkKbKyNHWK_- 4FhYR-1DdmaVJXeFF0p8AHWv3UwMvR_otAx8Kr8HfiMn1sHxVGyHv1Ydgq0F1TNLu- GyNoALJ_kWYDMJT6Kwj-LxaGO526VGSAaDWmhByOv5yq- N4F0GFYp9JjnyT53FHbY8e2zsHauQubadaXNXn1FsXIDSXmaBD4HQYe8ysOdttFJqymAgLXMdSGOMDwp JE2tMzTDc5ZstLx-O19Ognn9B4bRUllfYvLI85AHXdvJ8Wn2g9JSXSWn9cvj- O8MGTyfUxIiu62ApXkpcp3vY57UAN2UIg9vVCcvs0mrIItbKJ82iD_EEmOSiUNmwNwBeNliMzNM- O6BO2Dk9aIr5suVvH3Bd0gVaZ1DuKv9uPCQOesTlMGg6zkMcEHBoai9F0hgz2SvxbG6lEu81URofjEDR Swp1PxUn8r6oNxDMxzPU9aQFdkziDQe2JJhnIw0DFCHtQOj1kZT5xMMmK2Hk_KeaV- DxZqCn1huWfOJbBwp2F27auwg0HTrWV7AWU5ZLMn_3O8aYAdt5oanvMPvcpWvzhY- yqL8Gl6ZqyTgPL9fQuwuAXg8k5Ske08vlIzOjmVTWEJMUZHnhBDJtG0KsFYhO0EH6UVMXMQfT1CzuEYf FSyivqTkTiP-X75iuyezy7NEKrkyhh-UTTjxNa7UIznxpmP8n7U8rEoGwk_Jk02lfZ5DIqEz1XF- FLd32WzQm_P6Hcxuo94gfSYxi- gJvmjukmG_resulxQLO2uW7mJSSvbssIfR0whqi6WIpGI_l54aAmj0JoPsg1qxR1KDhkHoFfqdcsQe4M wZXkfcQvo9AtN31pOmPlXDe8BoVwlC1lCToA22I6Er7gqOmS5OH)(®) und eine Reihe cloudbasierter Services digitalisieren die Fertigungsindustrie in hohem Tempo. Xometry stellt Herstellern die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen, und optimiert den Beschaffungsprozess für Einkäufer durch Echtzeit-Preise und Lieferzeitangaben. Weitere Informationen finden Sie unter xometry.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gcQm99V7xaFnrROqN- 21qpsu3Hhe2eegyIUNrJ4TBgsIX6xLKEPlCOHdnp_3SjVuo7qqsCgMzrxQlpEGAWpXNoTlPmzdNHU0Ga dXz_up_KF4NPOSSORXrUL_SaiEeLHtZag_VITwA6UOQHOdFL0OmN8xcZvKaIK3URk2c458c43MeDRsmA u47ezcKbDQb0eOlzUZApeUZyqbwX9GC85vdzXsONsdow2KeCvfxju4ENAQ65kX_RN4nbWSEB3yd- fqoODchhq6TIkKBkzR7HdNO-0hF4uA3DWKL4MomXsID2X2WZJ- fTsUg65AzOR_6k2kiYKGQmqd2xSFLJBVnz9c8_SNaiGdrVDzU83UEUIyrRgvyieYfeqr8YMfoodDPhJw jqf7bgFXhFBJiornujwh1AmJgYERsS2Gn-AZnoZxCWc=) und xometry.eu (http://xometry.eu/). °