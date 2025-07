Griechische Feuerwehr im Kampf gegen Dutzende Brände

ATHEN (dpa-AFX) - Nach mehrstündigem Kampf gegen die Flammen ist es der griechischen Feuerwehr in der Nacht gelungen, einen Wald- und Buschbrand in der Region Oropos, rund 60 Kilometer nördlich der Hauptstadt Athen, unter Kontrolle zu bringen. In den vergangenen 24 Stunden seien landesweit weitere 55 Wald- und Buschbrände ausgebrochen, sagte der Sprecher der Feuerwehrgewerkschaft, Kostas Tsigas, im griechischen Rundfunk. "Wir müssen jetzt mit dem Tageslicht und mit Hilfe der Löschhubschrauber schnell die letzten Brandherde löschen, später werden nämlich starke Winde einsetzen", sagte Tsigas am Donnerstagmorgen.

Brandherde müssen rasch gelöscht werden

Ein großer Brand brach auf der Ferieninsel Thasos aus. Wie örtliche Medien berichten, musste dort vorsorglich wegen der starken Rauchentwicklung ein Hotel evakuiert werden. In Teilen der Insel fiel der Strom aus. Die Lage sei unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit. Auch in Nordmazedonien seien zahlreiche Brände ausgebrochen, berichtete der griechische Rundfunk. Griechenland unterstützt das Nachbarland mit zwei Löschflugzeugen und Feuerwehrleuten.

Wind und Trockenheit verschärfen Lage

Der Zivilschutz warnt erneut: Aufgrund anhaltender Trockenheit und starker Winde, die in den kommenden Stunden erwartet werden, kann selbst ein kleiner Brand rasch außer Kontrolle geraten. Auf der aktuellen Brandgefahrkarte des Zivilschutzes ist zu sehen, dass in weiten Teilen Griechenlands die zweithöchste Warnstufe gilt./tt/DP/zb