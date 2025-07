DAX® - Rahmenbedingungen weiterhin gut

In der vergangenen Woche konnte der DAX® zum wiederholten Mal im bisherigen Jahresverlauf ein neues Allzeithoch (24.639 Punkte) verbuchen. Auch der Kursindex der deutschen Standardwerte – also ohne Berücksichtigung der Dividenden – erreichte in der abgelaufenen Woche ein neues Rekordlevel (9.231 Punkte). Der laufende Aufwärtstrend ist also absolut intakt. In die gleiche Kerbe schlägt der Point & Figure-Chart des Aktienbarometers, der jüngst erneut ein prozyklisches Investmentkaufsignal generiert hat. Am Wochenende stellen wir zudem stets eine eigene Marktbreiteuntersuchung an. Gemäß unserer eigenen Auswertung befindet sich die Mehrzahl der deutschen Einzelwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX® im Haussemodus, d. h. die Mehrzahl der Titel bestätigt die aktuelle Rallytendenz. Charttechnisch hält die zuletzt immer wieder diskutierte „V-Formation“ ohnehin noch ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 26.500 Punkten bereit. Auf der Unterseite bildet dagegen die 50-Tages-Linie (akt. bei 23.812 Punkten) eine erste nennenswerte Unterstützung. Wirklich massiv ist indes die altbekannte Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

