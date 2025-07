DAX startet schwächer – US-Zolldrohungen drücken auf die Stimmung

Der Wochenauftakt an den Börsen verläuft verhalten: Der DAX beginnt den Handel mit leichten Verlusten, bleibt dabei aber im Rahmen. Auch die US-Vorgaben zeigen sich deutlich eingetrübt – die Futures auf die großen Indizes deuten auf einen schwächeren Start an der Wall Street hin. Die Anleger agieren vorsichtig, belastet vor allem durch die jüngsten handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und ihren wichtigsten Partnern.

Makroökonomischer Überblick:

Die Zolldrohungen aus Washington sorgen für Unruhe: Donald Trump hat am Wochenende bekräftigt, ab dem 1. August Strafzölle von bis zu 30 % auf Importe aus Mexiko und der EU verhängen zu wollen. Die Maßnahme folgt auf festgefahrene Verhandlungen über ein neues Handelsabkommen und war von Marktteilnehmern bereits antizipiert worden – dennoch verstärkt sie die Unsicherheit über die künftige Ausrichtung der US-Handelspolitik.

Unterdessen meldet China für Juni einen deutlich gestiegenen Handelsüberschuss. Die Exporte legten mit 5,8 % stärker zu als erwartet, was auf eine robuste Nachfrage trotz globaler Unsicherheiten hindeutet. Marktbeobachter werten die Zahlen als Zeichen wirtschaftlicher Widerstandskraft – auch wenn die Entwicklung durch bevorstehende Zollmaßnahmen aus den USA überschattet wird.

Meistgehandelte Aktien im Fokus:

Bayer zeigt sich vorerst freundlich. Der Konzern hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung für eine erweiterte Anwendung seines Herzmedikaments Finerenon erhalten. Das Mittel darf nun auch bei einer bestimmten Form der Herzinsuffizienz eingesetzt werden. Die Entscheidung war zwar erwartet worden, unterstreicht aber das langfristige Potenzial des Präparats, das bereits 2024 ein Umsatzplus von über 70 % verzeichnete.

Mutares notiert vorbörslich leicht im Plus. Die Beteiligungsgesellschaft übernimmt den spanischen Obst- und Gemüselogistiker Fuentes. Mit einem geplanten Jahresumsatz von rund 200 Millionen Euro stärkt der Zukauf das Portfolio im Bereich Logistik und Frischeprodukte. Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden und passt zur Wachstumsstrategie des Unternehmens, das seit Ende Juni wieder im SDAX gelistet ist.

