GNW-News: AGI Technology auf der IFA 2025: Mit fortschrittlichen Speichererweiterungen die Zukunft gestalten

TAIPEH, Taiwan, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AGI Technology wird auf der

IFA 2025 unter dem Motto ?Shaping the Future - Powered by Advanced Memory Upgrades" seine neuesten Entwicklungen im Bereich Hochleistungs-Speicher und -Speichersysteme vorstellen. Von KI-fähigen Workflows über die portable Erstellung bis hin zum Aufkommen neuer Plattformen wie Nintendo Switch 2 - AGI definiert neu, wie Benutzer Daten speichern, erstellen und verschieben. Die diesjährige Produktpalette spiegelt das Engagement von AGI für Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit wider - entwickelt für die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der kreativen Mobilität und der datengesteuerten Zukunft. Leistungsstarke nächste Generation für kreative Mobilität und KI-fähige Arbeitsabläufe * TF338 microSD Express: Für Switch 2 entwickelt, für mehr bereit Die TF338 microSD Express-Karte basiert auf dem SD 7.1-Standard und bietet mehr als die doppelte Leistung von UHS-II-Karten. Speziell für die Nintendo Switch 2 entwickelt, sorgt sie für schnellere Ladezeiten und flüssigeres Gameplay. Mit Unterstützung für Drohnen, Action-Kameras und Smartphones bietet es schnelle, flexible Speicherkapazität in kompakter Form - ideal für mobiles Gaming und die Aufnahme von 4K-Inhalten unterwegs. * AI858 Gen5 SSD: Neue Geschwindigkeitsstandards für alle Arbeitsabläufe Dank der neuesten PCIe Gen5 x4-Schnittstelle erreicht die AI858 SSD Lese- /Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 14.000/13.000 MB/s und sorgt so für ein flüssigeres Erlebnis bei anspruchsvollen Workloads - von AAA-Spielen und 4K-

Bearbeitung bis hin zum Laden von KI-fähigen Modellen. Mit NANDXtend(TM) ECC-

Management, DRAM-Cache und einem speziell von AGI entwickelten Kühlkörper gewährleistet der AI858 eine gleichbleibende Leistung und thermische Stabilität. Der TSMC 6-nm-Controller sorgt zudem für einen geringen Stromverbrauch und eine hohe Effizienz, was ihn zu einer zuverlässigen Lösung für Kreative und datenintensive Profis macht. * CK858 TURBOJET DDR5 RGB: Entwickelt für Intel® Core(TM) Ultra Performance Das CK858 DDR5-Speichermodul wurde als Ergänzung zu den Plattformen der

Intel® Core(TM) Ultra Series 2 entwickelt und bietet Geschwindigkeiten von bis

zu 9200 MT/s. Es nutzt die CKD-Architektur, um die Signalintegrität zu verbessern und die Auslastungszeit der CPU zu reduzieren. Dank der Unterstützung für XMP 3.0-Profile können Benutzer sofortige Übertaktung ohne manuelle Anpassung aktivieren. Das Speichermodul integriert On-Die-ECC, PMIC und einen TURBOJET-Kühlkörper und gewährleistet durch RGB-Kompatibilität mit den wichtigsten Motherboard-Marken eine zuverlässige, kühle und optisch synchronisierte Leistung. Eine 10-lagige Leiterplatte erhöht die Stabilität unter Hochfrequenz- und Hochlastbedingungen zusätzlich. Besuchen Sie AGI auf der IFA 2025 * Datum: 5. bis 9. September 2025 * Veranstaltungsort: Messegelände Berlin * Halle - Standnummer: H5.2-195 Besuchen Sie AGI auf der IFA 2025 und erleben Sie, wie fortschrittliche Speicheraufrüstungen die Leistung, Kreativität und das digitale Leben im Alltag verbessern können. Kontaktinformationen Verkaufsteam sales@agi-tech.com.tw (mailto:sales@agi-tech.com.tw) +886-2-27937256 Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2edab918- 0ca1-4808-87dc-3d3d16a3bf16 °