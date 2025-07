GNW-News: Die Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle in Kiniéro liefern weiterhin hochgradige Goldresultate

^QUÉBEC, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und

Projektentwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das ?Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX | Börse Frankfurt: RB4) gibt die Ergebnisse der Kontrollbohrungen zur Erzgehaltsbestimmung in der Mansounia-Lagerstätte seines Kiniéro-Goldprojekts in Guinea, Westafrika, bekannt. Robex befindet sich weiterhin auf einem guten Weg, im vierten Quartal 2025 mit der Goldproduktion in Kiniéro zu beginnen. Highlights * Robex hat erste Ergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm zur Erzgehaltskontrolle in der Vorproduktionsphase der Lagerstätte Mansounia erhalten. * Ziel des Programms ist es, die Ressourcendefinition zu vervollständigen und die geologische Verlässlichkeit vor dem geplanten ersten Goldguss im vierten Quartal 2025 zu erhöhen. * Die Bohrungen konzentrieren sich auf Bereiche innerhalb des vorgesehenen Tagebaus, insbesondere auf Zonen, die für den frühzeitigen Abbau vorgesehen sind. * Ein Großteil der bisher eingegangenen Analyseergebnisse stammt aus dem südwestlichen Teil des Mansounia-Erzkörpers und belegt eine starke mineralische Kontinuität. * Bedeutende Bohrabschnitte (Auswahl): 19 m mit 2,10 g/t Au ab 23 m (MGC25- 16 m mit 2,84 g/t Au ab 27 m (MGC25- 10036) 10152) 15 m mit 2,42 g/t Au ab 18 m (MGC25- 11 m mit 3,27 g/t Au ab 8 m (MGC25- 10144) 10157) 14 m mit 11,40 g/t Au ab 9 m (MGC25- 13 m mit 2,02 g/t Au ab 20 m (MGC25- 10172) 10161) 18 m mit 2,49 g/t Au ab 14 m (MGC25- 14 m mit 2,71 g/t Au ab 4 m (MGC25- 10213) 10177) 12 m mit 2,71 g/t Au ab 33 m (MGC25- 12 m mit 2,25 g/t Au ab 11 m (MGC25- 10319) 10205) 26 m mit 2,09 g/t Au ab 32 m (MGC25- 24 m mit 2,90 g/t Au ab 16 m (MGC25- 10409) 10255) 11 m mit 3,35 g/t Au ab 11 m (MGC25- 26 m mit 2,06 g/t Au ab 16 m (MGC25- 10464) 10350) 7 m mit 9,24 g/t Au ab 4 m (MGC25- 29 m mit 2,35 g/t Au ab 5 m (MGC25- 20165) 10361) 11 m mit 3,03 g/t Au ab 35 m (MGC25- 8 m mit 11,03 g/t Au ab 25 m (MGC25- 10102) 10127) * Das Bohrprogramm in Mansounia wird fortgeführt. Bisher wurden 61.700 Bohrmeter abgeschlossen. Weitere Untersuchungsergebnisse werden nach deren Eingang veröffentlicht. * Am 9. Juli 2025 hat Robex eine Änderung seiner Fazilitätsvereinbarung mit Sprott über 130 Mio. USD erzielt. Dadurch wurden 25 Mio. USD aus dem sogenannten Cash Sweep Account freigegeben, um den Bau des Kiniéro-Projekts zu finanzieren. Dies ist eine positive Entwicklung für die Aktivitäten des Unternehmens in Guinea. Matt Wilcox, Geschäftsführer und CEO von Robex, erklärte: ?Wir freuen uns, in dieser Phase der Erzgehaltskontrollbohrungen starke Goldgehalte vermelden zu können. Diese Ergebnisse stärken das Vertrauen in das Bergbauprojekt Mansounia weiter. Die durch unsere Kontrollbohrprogramme abgegrenzten vererzten Zonen und Gehalte bestätigen unsere Erwartungen an die Lagerstätte Mansounia." Vorproduktions-Bohrprogramm zur Erzgehaltskontrolle in Mansounia Robex führt in Mansounia ein Vorproduktionsprogramm zur Erzgehaltskontrolle durch, um die bestehenden Ressourcendefinitionsbohrungen vor dem geplanten Produktionsbeginn im vierten Quartal 2025 zu ergänzen. Geplant sind insgesamt 1.605 geneigte Kontrollbohrungen mit einer Gesamtlänge von 66.000?m, um die Goldgehalte unterhalb der lateritischen Deckschicht genauer zu untersuchen und besser abzugrenzen. Das Bohrprogramm wurde so ausgelegt, dass es die ersten drei Abbaumonate im Mansounia-Tagebaugebiet abdeckt - mit Zieltiefen zwischen 30?m und 50?m. Abbildung?1 zeigt den Lageplan des gesamten Kiniéro-Projekts. Abbildung?2 zeigt die Verteilung der Bohransatzpunkte (Bohrlochkragen) aus Phase?1 des Gehaltskontrollprogramms in der Lagerstätte Mansounia, einschließlich der bereits analysierten sowie der noch ausstehenden RC-Bohrungen. Die bisher vorliegenden Analyseergebnisse stammen aus rund 50?% der geplanten Bohrlöcher. Die verbleibenden Bohrungen werden im Laufe des Jahres abgeschlossen, und die entsprechenden Ergebnisse werden nach Eingang veröffentlicht. Abbildung 1. Lageplan des Kiniéro-Projekts Abbildung 2. Bohransatzpunkte zur Erzgehaltskontrolle in der Lagerstätte Mansounia während der ersten drei Monate der Abbauphase Die bislang vorliegenden Untersuchungsergebnisse entsprechen weitgehend den Erwartungen, die auf dem Mansounia-Ressourcenblockmodell beruhen. Vorläufige visuelle Auswertungen der dokumentierten Analysedaten in Querschnittsdarstellungen deuten darauf hin, dass die in den Gehaltskontrollbohrungen angetroffenen vererzten Zonen sowohl hinsichtlich ihres Goldgehalts als auch ihrer räumlichen Lage eine enge Übereinstimmung mit dem Ressourcenblockmodell aufweisen. Zur Veranschaulichung dieser hohen Korrelation sind in den Abbildungen 3 bis 7 mehrere repräsentative Querschnitte dargestellt. Abbildung 3. Querschnitt AB - Gehaltskontroll-Bohrproben Mansounia im Vergleich zum Ressourcenblockmodell Mansounia Abbildung 4. Querschnitt CD - Gehaltskontroll-Bohrproben Mansounia im Vergleich zum Ressourcenblockmodell Mansounia Abbildung 5. Querschnitt EF - Gehaltskontroll-Bohrproben Mansounia im Vergleich zum Ressourcenblockmodell Mansounia Abbildung 6. Querschnitt GH - Gehaltskontroll-Bohrproben Mansounia im Vergleich zum Ressourcenblockmodell Mansounia Abbildung 7. Querschnitt IJ - Gehaltskontroll-Bohrproben Mansounia im Vergleich zum Ressourcenblockmodell Mansounia Wie in Tabelle 1 dargestellt, werden diese Ergebnisse durch signifikante Abschnitte (Au > 0,3 ppm) aus der Bohrkampagne zur Kontrolle des Erzgehaltes in der Lagerstätte Mansounia weiter gestützt, wobei die jeweiligen Bohrlochdaten einschließlich der Koordinaten der Bohrlochkragen, der Tiefe und der Ausrichtung aufgeführt sind. Projekt Kiniéro - Aktualisierung der Sprott-Fazilitätsvereinbarung: 25?Mio. USD in bar freigegeben Am 2. März 2025 schlossen Sycamore Mine Guinée-SAU als Kreditnehmer (der ?Kreditnehmer"), das Unternehmen, Sycamore Capital CY Ltd und Sycamore Mining Ltd (die ?Garanten", gemeinsam mit dem Kreditnehmer die ?Verpflichteten") eine syndizierte Fazilitätsvereinbarung unter anderem mit Sprott Resource Lending (US Manager) Corp. als Agent und Lead Arranger (der ?Agent") sowie CSC Nominees Australia Pty Ltd als Sicherheitentreuhänder (Security Trustee) ab. Diese syndizierte Fazilitätsvereinbarung wurde anschließend am 13. März 2025 sowie am 29. Mai 2025 geändert und neu gefasst (die ?Fazilitätsvereinbarung"). Die Fazilitätsvereinbarung sieht eine Fazilität in Höhe von bis zu 130?Mio. USD vor, die dem Kreditnehmer für den Bau und die Entwicklung des Kiniéro-Projekts zur Verfügung steht. Die weitere Inanspruchnahme der Fazilität nach der Erstabrufung ist an bestimmte aufschiebende Bedingungen (Inanspruchnahme-CPs) geknüpft. Eine dieser Bedingungen ist der Erhalt der Abbaugenehmigungen für das Mansounia-Gebiet durch den Kreditnehmer. Gemäß der Fazilitätsvereinbarung ist der Agent berechtigt, den gesamten oder einen Teil des auf einem sogenannten Cash-Sweep-Konto hinterlegten Betrags in Höhe von 25?Mio. USD (der ?Cash-Sweep-Betrag") abzuziehen, falls die Abbaugenehmigungen für Mansounia nicht bis zum 15. Juni 2025 (dem ?Erfüllungsdatum") erteilt werden. Das Cash-Sweep-Konto wurde aus den Erlösen des ASX-Börsengangs von Robex gespeist. Die Abbaugenehmigungen für Mansounia wurden bisher noch nicht offiziell erteilt. Das Unternehmen wartet derzeit auf die Genehmigung durch den Präsidenten von Guinea. Der Antrag wurde am 7. März 2025 vom guineischen Ministerium für Bergbau als vollständig und konform bestätigt. Robex geht davon aus, dass die Abbaugenehmigungen für Mansounia in naher Zukunft erteilt werden. Der Agent hat sein Recht auf Einzug des Cash- Sweep-Betrags zum Erfüllungsdatum nicht ausgeübt. Am 9. Juli 2025 vereinbarten die Parteien der Fazilitätsvereinbarung eine Vertragsänderung: Das Ausübungsrecht des Agenten hinsichtlich des Cash Sweeps wurde gestrichen, und der Cash-Sweep-Betrag wurde an das Unternehmen freigegeben, um Bauausgaben für das Kiniéro-Projekt zu finanzieren. Die Freigabe der Mittel stellt eine positive Entwicklung für die Projektaktivitäten von Robex in Guinea dar. Erklärung zu einer kompetenten Person Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Angaben und zugehörigen Unterlagen, die von Herrn Amir Adeli, einer kompetenten, sachverständigen Person und Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy, erstellt wurden und diese wahrheitsgetreu wiedergeben. Herr Adeli verfügt über die für die Art der Mineralisierung, das Lagerstättenmodell sowie die durchgeführten Tätigkeiten erforderliche Erfahrung, um als ?kompetente Person" im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-Code) anerkannt zu werden. Er ist Mitarbeiter der Robex Resources Management Limited und stimmt der Verwendung sämtlicher auf seinen Informationen basierender technischer Aussagen in dieser Mitteilung in der vorliegenden Form und im gegebenen Kontext ausdrücklich zu. Mineralressourcen, Erzreserven und Produktionsziele Die Schätzungen der Erzreserven sowie das Produktionsziel des Unternehmens für das Kiniéro-Projekt (einschließlich der Lagerstätte Mansounia) und die Mineralressourcenschätzungen für die gesamte Gruppe sind im Ersatzprospekt des Unternehmens vom 6. Mai 2025 enthalten, der am 3. Juni 2026 bei der ASX eingereicht wurde (der ?Ersatzprospekt"). Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten vorliegen, die die in dieser Mitteilung enthaltenen Angaben wesentlich beeinflussen würden. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen der Mineralressourcen der Gruppe und der Erzreserven des Kiniéro-Projekts zugrunde liegen, sowie sämtliche Annahmen, die den Produktionszielen und den daraus abgeleiteten Finanzprognosen zugrunde liegen, bleiben weiterhin gültig und haben sich nicht wesentlich geändert. Frühere Explorationsergebnisse und Mineralressourcenschätzungen in dieser Mitteilung wurden von Robex bereits gemäß dem JORC-Code veröffentlicht. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Erkenntnisse vorliegen, die diese Informationen wesentlich beeinflussen würden. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Inhalt der in dieser Mitteilung dargestellten Ergebnisse durch die kompetente Person gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich verändert wurden und dass sämtliche maßgeblichen Annahmen und technischen Parameter, die den darin enthaltenen Mineralressourcenschätzungen zugrunde liegen, weiterhin Gültigkeit besitzen und sich nicht wesentlich geändert haben. Einzelheiten zu früheren Explorationsergebnissen und Mineralressourcenschätzungen finden Sie unter www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/). | | | Zonen, geologischer |

| | | Komplexität und |

| | | eingeschränkter |

| | | Interpretierbarkeit der |

| | | geologischen Daten begrenzt.|

+------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

|Bohrtechniken | * Bohrart (z.?B. Kernbohrung, | * Alle Bohrlöcher sind |

| | RC-Bohrung, Hammerbohrung, | Reverse-Circulation- |

| | Druckluftbohrung, | Bohrungen (RC), die mit der |

| | Schneckenbohrung, Bangka- | Bohrtechnik von SMG unter |

| | Bohrung, Rammkernbohrung | Verwendung eines |

| | usw.) sowie Einzelheiten | standardmäßigen 121-mm- |

| | (z.?B. Kerndurchmesser, | Drucklufthammers |

| | Dreifachrohr oder | durchgeführt wurden. |

| | Standardrohr, Tiefe der | |

| | Diamantschneidköpfe, | |

| | Frontprobenbohrer oder | |

| | anderer Bohrkopf, ob der | |

| | Kern ausgerichtet wurde und | |

| | wenn ja, mit welcher Methode| |

| | usw.). | |

+------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

|Bohrprobenausbeute | * Verfahren zur Erfassung und | * RC-Proben wurden in |

| | Bewertung der Ausbeute von | Abständen von 1 m unterhalb |

| | Kern- und Splitterproben | des Zyklons entnommen. Die |

| | sowie Bewertung der | Masse der entnommenen Proben|

| | Ergebnisse. | wurde mit der theoretisch zu|

| | * Maßnahmen zur Maximierung | erwartenden Masse |

| | der Probenausbeute und zur | verglichen, um die |

| | Gewährleistung der | Probenausbeute zu bestimmen.|

| | Repräsentativität der | |

| | Proben. | |

| | * Besteht ein Zusammenhang | |

| | zwischen der Probenausbeute | |

| | und dem Gehalt, und kann es | |

| | durch bevorzugten Verlust | |

| | oder Gewinn von feinem bzw. | |

| | grobem Material zu einer | |

| | Verzerrung der Proben | |

| | gekommen sein? | |

+------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

|Aufzeichnungen | * Ob Kern- und Splitterproben | * Die Splitterproben wurden |

| | geologisch und geotechnisch | geologisch protokolliert. |

| | derart detailliert | * Die lithologische |

| | protokolliert wurden, dass | Protokollierung erfolgte |

| | sie eine fundierte | semiquantitativ auf Basis |

| | Mineralressourcenschätzung, | visuell geschätzter Anteile |

| | Bergbaustudien sowie | der einzelnen lithologischen|

| | metallurgische | Komponenten innerhalb jedes |

| | Untersuchungen ermöglichen. | Probenintervalls. |

| | * Ob die Protokollierung | * Die geologische |

| | qualitativer oder | Protokollierung wurde |

| | quantitativer Natur ist, | weitgehend standardisiert |

| | einschließlich der | durchgeführt und ist für die|

| | dokumentierten | Entwicklung geologischer |

| | Kernfotografie oder | Modelle sowie |

| | alternativer Aufzeichnungen | Mineralressourcenschätzungen|

| | wie Costean- oder Channel- | ausreichend. |

| | Proben. | * Alle Bohrlöcher wurden |

| | * Die Gesamtlänge der | vollständig dokumentiert. |

| | Bohrungen sowie der | |

| | prozentuale Anteil der | |

| | protokollierten und | |

| | relevanten Abschnitte. | |

+------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

|Unterprobenahmetechniken| * Bei Kernproben: ob | * Regelmäßige 1-m-RC-Proben |

|und Probenvorbereitung | geschnitten oder gesägt und | werden aus dem RC-Zyklon |

| | ob Viertel-, Halb- oder | entnommen. |

| | Vollkerne entnommen wurden. | * Die Probenahme erfolgte vor |

| | * Bei Nicht-Kernproben: ob | Ort unter Aufsicht eines |

| | geriffelt, mit Rohrproben | qualifizierten |

| | entnommen, rotierend geteilt| Probenahmegeologen. |

| | etc., sowie ob die Proben | * Für RC-Proben wird an der |

| | nass oder trocken entnommen | Bohranlage ein |

| | wurden. | standardisierter |

| | * Für alle Probentypen: Art, | dreistufiger Riffle-Splitter|

| | Qualität und Eignung der | eingesetzt, der die |

| | Probenvorbereitungsmethoden.| Probengröße zufällig auf |

| | * Qualitätskontrollverfahren, | zwei Teilproben mit einem |

| | die auf alle | Gewicht zwischen 2 kg und 3 |

| | Unterprobenahmestufen | kg reduziert und so eine |

| | angewendet wurden, um die | konsistente sowie |

| | Repräsentativität der Proben| repräsentative |

| | zu gewährleisten. | Probenreduktion |

| | * Maßnahmen zur | sicherstellt. Die Teilproben|

| | Sicherstellung, dass die | wurden in robusten |

| | Probenahme repräsentativ für| Polyethylenbeuteln |

| | das vor Ort entnommene | gesammelt, mit einem doppelt|

| | Material ist, beispielsweise| angebrachten, eindeutigen |

| | durch Ergebnisse von | Probenetikett versehen und |

| | Feldduplikatproben oder | transportsicher |

| | Proben aus der zweiten | verschlossen. Vor 2023 |

| | Hälfte. | wurden die Proben zur |

| | * Sind die Probengrößen an die| Vorbereitung und Analyse |

| | Korngröße des zu beprobenden| direkt an das jeweilige |

| | Materials angepasst? | Labor gesendet. Seit 2023 |

| | | erfolgt die |

| | | Probenvorbereitung im vor |

| | | Ort befindlichen Westago- |

| | | Labor, bevor die Proben zur |

| | | Analyse an das Analyselabor |

| | | weitergeleitet werden. In |

| | | bestimmten Zeiträumen, in |

| | | denen das Vorbereitungslabor|

| | | vor Ort nicht in Betrieb |

| | | war, wurden Proben sowohl |

| | | zur Vorbereitung als auch |

| | | zur Analyse direkt an |

| | | externe Labore geschickt. |

| | | Eine Teilprobe wurde zur |

| | | Analyse an ein Labor |

| | | geschickt, die zweite zu |

| | | Referenzzwecken im |

| | | geologischen Kernlager |

| | | aufbewahrt. |

| | | * Der Riffle-Splitter wurde |

| | | zwischen den einzelnen |

| | | Probenahmen mit Druckluft |

| | | gereinigt und nach Abschluss|

| | | jeder Bohrung zusätzlich mit|

| | | Wasser gespült, um |

| | | Kontaminationen zu |

| | | vermeiden. |

| | | * Die Proben wurden zweimal |

| | | gewogen: zunächst unterhalb |

| | | des Zyklons und anschließend|

| | | nach der Probenvorbereitung |

| | | mittels des Riffel- |

| | | Splitters. |

| | | * Zu den |

| | | Qualitätskontrollmaßnahmen |

| | | gehörte die routinemäßige |

| | | Einfügung von zertifizierten|

| | | Referenzmaterialien |

| | | (Standards), Leerproben |

| | | sowie Feldduplikatproben in |

| | | regelmäßigen Abständen |

| | | innerhalb der |

| | | Probenahmereihenfolge, um |

| | | Präzision und Genauigkeit zu|

| | | überwachen. |

| | | * Zwischen 1996 und 2013 |

| | | nutzte SEMAFO insgesamt fünf|

| | | Labore: ITS Mandiana, SGS |

| | | Siguiri, ALS Kankan, ALS |

| | | Bamako und das Labor der |

| | | Kiniéro-Mine. |

| | | * Der kompetenten Person lagen|

| | | keine detaillierten |

| | | Informationen zur |

| | | Probenvorbereitung, zu den |

| | | Analysemethoden, zu den QA- |

| | | /QK-Verfahren oder |

| | | -Ergebnissen vor, noch zu |

| | | den von Gold Fields während |

| | | ihrer |

| | | Explorationsaktivitäten im |

| | | Mansounia-Lizenzgebiet |

| | | zwischen 2003 und 2005 |

| | | angewandten Methoden zur |

| | | Bestimmung der Schüttdichte.|

| | | * Alle von Burey Gold |

| | | entnommenen Bohrlochproben |

| | | wurden zur Analyse des |

| | | gewinnbaren Goldes (Au) an |

| | | Transworld Laboratories in |

| | | Ghana geschickt, das im |

| | | Oktober 2008 von Intertek |

| | | Minerals Division übernommen|

| | | wurde. Diese Proben wurden |

| | | mittels des BLEG-Verfahrens |

| | | (Bulk Leach Extractable |

| | | Gold) aufbereitet und |

| | | anschließend mittels |

| | | Atomabsorptionsspektroskopie|

| | | (AAS) auf Gold analysiert. |

| | | * Seit 2020 nutzt SMG vier |

| | | verschiedene Labore: |

| | | * Das Bamako SGS Mineral |

| | | Laboratory in Mali (SGS |

| | | Bamako). |

| | | * Das Ouagadougou SGS Mineral |

| | | Laboratory in Burkina Faso |

| | | (SGS Ouagadougou). |

| | | * Das Bamako ALS Minerals |

| | | Laboratory in Mali (ALS |

| | | Bamako). |

| | | * Intertek Minerals Limited in|

| | | Tarkwa, Ghana (Intertek |

| | | Tarkwa) |

| | | * Die von den SGS-Laboren in |

| | | Bamako und Ouagadougou |

| | | verwendete |

| | | Probenvorbereitungsmethode |

| | | umfasst das Zerkleinern und |

| | | Pulverisieren der Proben auf|

| | | 75 µm sowie die Entnahme |

| | | einer ca. 200 g schweren |

| | | Teilprobe für die Analyse. |

| | | Nach dem Zerkleinern wird |

| | | mithilfe eines Riffle- |

| | | Splitters eine Teilprobe |

| | | ausgewählt. Die endgültige |

| | | Analyseprobe stammt aus dem |

| | | pulverisierten Material. Die|

| | | von SGS angewandte |

| | | Probenfeuerprobe (SGS- |

| | | Schema-Code FAA505) ist eine|

| | | Bleisammel- |

| | | Feuerprobenmethode mit AAS- |

| | | Abschluss, welche eine |

| | | Nachweisgrenze von 0,01 ppm |

| | | bis 1.000 ppm abdeckt. |

| | | * Im ALS-Labor erfolgte die |

| | | Probenvorbereitung durch |

| | | Feinzerkleinerung der |

| | | gesamten Probe auf 70 % |

| | | Durchgang bei -2 mm, |

| | | Entnahme einer 1.000 g |

| | | Teilprobe und anschließende |

| | | Pulverisierung auf >85 % |

| | | Durchgang bei 75 µm (ALS- |

| | | Code PREP-31B). Die |

| | | Teilprobenauswahl erfolgte |

| | | analog wie bei SGS oben |

| | | beschrieben. Die |

| | | analytischen Verfahren zur |

| | | Bleisammel-Feuerprobe (ALS- |

| | | Code Au-AA26) entsprechen im|

| | | Wesentlichen denen von SGS, |

| | | basierend auf einem |

| | | nominalen Probengewicht von |

| | | 50 g. |

| | | * Die von Intertek verwendeten|

| | | Probenvorbereitungsmethoden |

| | | (Intertek-Code SP12) |

| | | umfassen Zerkleinern und |

| | | Pulverisieren auf 85 % |

| | | Durchgang bei 75 µm sowie |

| | | die Entnahme einer 250 g |

| | | Teilprobe mittels Mattwalzen|

| | | für Analysezwecke. Die |

| | | analytischen Verfahren zur |

| | | Bleisammel-Feuerprobe |

| | | (Intertek-Code FA51) |

| | | entsprechen im Wesentlichen |

| | | dem Verfahren von SGS. |

| | | * Die kompetente Person |

| | | beurteilt die Schritte zur |

| | | Probenreduktion und die |

| | | Vorbereitungsprozesse als |

| | | branchenüblich und für |

| | | vergleichbare |

| | | Goldlagerstätten in der |

| | | Region angemessen. |

+------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

|Qualität der | * Art, Qualität und | * Im Rahmen der laborinternen |

|Untersuchungsdaten und | Angemessenheit der | QA-/QK-Kontrollen fügen die |

|Labortests | verwendeten Untersuchungs- | Labore Grob- und Pulpe- |

| | und Laborverfahren werden | Duplikate sowie |

| | bewertet, einschließlich | zertifizierte |

| | Angabe, ob die Techniken als| Referenzmaterialien (CRMs) |

| | teilweise oder vollständig | und Leerproben in |

| | gelten. | regelmäßigen Abständen in |

| | * Für geophysikalische | den Probenstrom ein. Die |

| | Instrumente, Spektrometer | Ergebnisse der Grob- und |

| | und tragbare RFA-Geräte | Pulp-Duplikate zeigen eine |

| | werden relevante Parameter | angemessene Wiederholbarkeit|

| | wie Hersteller, Modell, | und Präzision. Leerproben |

| | Messzeiten, | weisen keine signifikante |

| | Kalibrierungsfaktoren und | Kontamination auf, während |

| | deren Ableitung angegeben. | die CRM-Ergebnisse eine gute|

| | * Die angewandten | Analysegenauigkeit belegen. |

| | Qualitätskontrollverfahren | * Die QA-/QK-Verfahren wurden |

| | umfassen Standards, | sowohl von früheren |

| | Leerproben, Duplikate sowie | Betreibern als auch von SMG |

| | externe Laborprüfungen. Ziel| implementiert, um |

| | ist es, ein akzeptables Maß | Genauigkeit und Präzision |

| | an Genauigkeit | der Analysen zu |

| | (Unvoreingenommenheit) und | gewährleisten. Insgesamt |

| | Präzision sicherzustellen. | zeigen die QA-/QK-Ergebnisse|

| | | keine signifikanten |

| | | Probenverunreinigungen und |

| | | eine zufriedenstellende |

| | | Genauigkeit. |

| | | * Im Rahmen der |

| | | Explorationsarbeiten von SMG|

| | | wurden Feldduplikate in die |

| | | Probenchargen eingefügt. |

| | | Diese umfassen RC- |

| | | Splitterproben, die durch |

| | | separate Teilung des |

| | | Materials aus dem RC-Zyklon |

| | | gewonnen wurden. |

| | | * SMG fügte zudem Pulp- |

| | | Duplikate in die |

| | | Probenchargen ein, die nach |

| | | den Zerkleinerungs- und |

| | | Pulverisierungsstufen der |

| | | Probenaufbereitung gewonnen |

| | | wurden. Es wurden Pulp- |

| | | Duplikate entsprechend den |

| | | RC-Proben eingereicht, wobei|

| | | diese 79?% der übermittelten|

| | | Pulp-Duplikate ausmachten. |

| | | * SMG verwendete verschiedene |

| | | CRMs, darunter Produkte von |

| | | OREAS, Scott Technical |

| | | Limited (Rocklabs) sowie |

| | | Geostats. |

| | | * Zudem wurden Leerproben mit |

| | | Zementmaterial eingesetzt, |

| | | um eine mögliche |

| | | Probenverunreinigung während|

| | | der Vorbereitung zu |

| | | bewerten. |

| | | * Die kompetente Person hat |

| | | die Qualität der |

| | | Untersuchungsdaten sowie die|

| | | QA-/QK-Maßnahmen früherer |

| | | und aktueller Betreiber |

| | | überprüft und ist auf dieser|

| | | Basis der Ansicht, dass die |

| | | Probendaten für die weitere |

| | | Nutzung geeignet sind. |

+------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

|Überprüfung der | * Signifikante Abschnitte | * Nach Erhalt der historischen|

|Probenahme und Analyse | werden intern durch | Explorationsdaten führte SMG|

| | unabhängiges oder | eine umfassende Überprüfung |

| | alternatives Fachpersonal | und Auswertung dieser Daten |

| | des Unternehmens überprüft. | durch. |

| | * Es werden Zwillingsbohrungen| * Alle Bohrlöcher von SMG |

| | eingesetzt. | sowie sämtliche bedeutenden |

| | * Die Primärdaten werden | Abschnitte wurden vor Ort |

| | sorgfältig dokumentiert, | durch Geologen visuell |

| | einschließlich | überprüft. |

| | standardisierter Verfahren | * Der Datensatz enthält keine |

| | zur Datenerfassung, | gezielt angelegten |

| | Datenprüfung und zur | Zwillingsbohrlöcher. Als |

| | physischen sowie | Ersatz wurden jedoch Proben |

| | elektronischen | innerhalb eines 10-Meter- |

| | Datenspeicherung. | Radius zu einem anderen |

| | * Etwaige Anpassungen der | Bohrloch als |

| | Analysedaten werden | ?Zwillingsbohrungen" |

| | nachvollziehbar begründet. | gekennzeichnet. Die meisten |

| | | dieser Proben stammten aus |

| | | RAB-Bohrungen, die RC- und |

| | | Diamantbohrlöcher kreuzten. |

| | | Da diese Bohrlöcher jedoch |

| | | aus dem endgültigen |

| | | Datensatz ausgeschlossen |

| | | wurden, fanden sie in der |

| | | weiteren Auswertung keine |

| | | Berücksichtigung. Die |

| | | überlappenden Abschnitte |

| | | zeigen im Allgemeinen eine |

| | | angemessene vertikale |

| | | Korrelation der Goldgehalte.|

| | | * Die Protokolle wurden in |

| | | eine geschützte Excel- |

| | | Vorlage eingegeben. |

| | | * Anschließend wurden sie von |

| | | einem leitenden Geologen |

| | | unter Aufsicht des |

| | | Explorationsleiters |

| | | validiert und zur |

| | | Weiterverarbeitung an den |

| | | Datenbankmanager übergeben. |

| | | * Vor der Übernahme in die |

| | | Datenbank erfolgt eine |

| | | abschließende Validierung |

| | | mithilfe eines |

| | | automatisierten Skripts. |

| | | * Für die |

| | | Datenbankverarbeitung wird |

| | | die ursprüngliche CSV- |

| | | /Excel-Datei verwendet, |

| | | wobei keine Änderungen an |

| | | den von den Laboren |

| | | übermittelten Analysedaten |

| | | vorgenommen werden. |

| | | * Die von SMG erhaltenen |

| | | Analyseergebnisse werden in |

| | | nicht editierbarem PDF- |

| | | Format bereitgestellt. |

| | | * Während des Exports werden |

| | | bestimmte Ergebnisse wie |

| | | folgt umgewandelt: |

| | | |

| | | * Unterhalb der |

| | | Nachweisgrenze (): |

| | | Werte oberhalb der |

| | | Nachweisgrenze werden |

| | | ohne Vorzeichen als |

| | | Nachweisgrenzwert (d.?h.|

| | | DL-Wert) gespeichert. |

| | | * Labor nicht erhalten |

| | | (Laboratory Not |

| | | Received, LNR): wird in |

| | | -77777 umgewandelt. |

| | | * Unzureichende Probe |

| | | (Insufficient Sample, |

| | | IS): wird in -88888 |

| | | umgewandelt. |

| | | * Duplikat / Daten folgen |

| | | (Duplicate/Data To |

| | | Follow, DTF): wird in |

| | | -99999 umgewandelt. |

| | | |

| | | * Gold (Au)-Spalten in |

| | | exportierten Datensätzen: |

| | | |

| | | * AuAverage: |

| | | Durchschnittswert aller |

| | | für die jeweilige Probe |

| | | durchgeführten |

| | | Analysemethoden. |

| | | * AuFinal bezeichnet den |

| | | Wert aus der letzten für|

| | | die jeweilige Probe |

| | | durchgeführten |

| | | Analysemethode. |

| | | |

| | | * Proben ohne Rückgewinnung |

| | | werden mit einer eindeutigen|

| | | Proben-ID versehen, aber |

| | | nicht an das Labor |

| | | übermittelt. Die Ergebnisse |

| | | für diese Proben werden als |

| | | Null gemeldet. |

| | | * Geologische Protokolle und |

| | | Untersuchungsergebnisse |

| | | werden von einem |

| | | unabhängigen Auftragnehmer |

| | | zur Validierung verarbeitet |

| | | und anschließend in der |

| | | Datenbank gespeichert. |

| | | Dieser Prozess kann ohne |

| | | triftigen Grund nicht ohne |

| | | Weiteres geändert werden. |

| | | Die Kommunikation mit dem |

| | | unabhängigen Auftragnehmer |

| | | ist auf wenige autorisierte |

| | | Mitarbeiter des Unternehmens|

| | | beschränkt. |

| | | * Im Rahmen der |

| | | Zusammenstellung der |

| | | historischen Daten von SMG |

| | | führte SMG Datenprüfungen |

| | | der gedruckten Bohrlochdaten|

| | | und der Diamantbohrkerne |

| | | durch, die im Kernlager der |

| | | Kiniéro-Mine aufbewahrt |

| | | wurden. Eine Reihe von |

| | | Kernkästen wurde durch |

| | | Buschbrände und allgemeine |

| | | Vernachlässigung vor dem |

| | | Erwerb des Projekts durch |

| | | SMG beschädigt; einige |

| | | Kerne, hauptsächlich aus den|

| | | Gobelé-Lagerstätten von SGA,|

| | | blieben jedoch weitgehend |

| | | intakt und markiert. |

+------------------------+--------------------------------+--------------------------------+

|Lage der Datenpunkte | * Genauigkeit und Qualität der| * Die Bohrlöcher wurden |

| | Vermessungen, die zur | zweimal durch einen |

| | Bestimmung der Position von | qualifizierten |

| | Bohrlöchern (Kragen- und | Vermessungsingenieur |

| | Bohrlochvermessungen), | eingemessen - einmal zur |

| | Gräben, Bergwerksstollen und| Positionierung vor dem |

| | anderen Standorten verwendet| Bohren und ein weiteres Mal |

| | wurden, die in die | nach Abschluss der |

| | Mineralressourcenschätzung | Bohrarbeiten. Die |

| | einfließen. | endgültigen Koordinaten |

| | * Angabe des verwendeten | wurden anschließend von |

| | Koordinaten-/Rastersystems. | einer kompetenten Person |

| | * Beurteilung der Qualität und| geprüft, bevor sie in die |

| | Eignung der topografischen | Datenbank aufgenommen |

| | Grundlagen und Höhenmodelle.| wurden. Die Überprüfung |

| | | beinhaltete den Abgleich der|

| | | Koordinaten mit der im Jahr |

| | | 2021 durchgeführten LiDAR- |

| | | Vermessung sowie einen |

| | | Vergleich mit den GPS-Daten.|

| | | * Bei den RC-Bohrlöchern |

| | | wurden keine |

| | | Bohrlochvermessungen |

| | | (Downhole Surveys) |

| | | durchgeführt. Angesichts der|

| | | geringen Tiefe der RC- |

| | | Bohrungen (durchschnittlich |

| | | °