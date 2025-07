GNW-News: Talente bringen Xiamen voran: Start des "Talent Service Month" 2025

^XIAMEN, China, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der ?Talent Service Month"

2025 in Xiamen wurde am 10. Juli eröffnet und lud Talente aus aller Welt ein, sich an der Gestaltung einer glänzenden Zukunft in der Stadt zu beteiligen. Mehr als 200 Personen, darunter Akademiker und Experten aus dem In- und Ausland, wichtige Unternehmen, bedeutende F&E-Einrichtungen und Vertreter von Doktoranden renommierter Universitäten, nahmen an der Eröffnungszeremonie teil. Talente weisen den Weg, wissenschaftlich-technische Innovation trägt Früchte Der ?Talent Service Month" in Xiamen findet nun schon im sechsten Jahr statt. Bei der diesjährigen Eröffnungszeremonie wurde der Fokus stärker darauf gelegt, die Bedürfnisse von Talenten und Unternehmen zu erfüllen, praxisorientiertere Ergebnisse beim Matchmaking hervorzuheben und die Anwendung technologischer Errungenschaften zu betonen. In den letzten Jahren hat Xiamen globale Talent-Workstations eingerichtet, um den Zustrom internationaler Fachkräfte zu erleichtern. Eine bemerkenswerte Initiative ist das ?Heart Sapling Visiting Scholar Program", das vom Xiamen Cardiovascular Hospital der Xiamen University ins Leben gerufen und in den Global Development Project Pool aufgenommen wurde. Während der Eröffnungszeremonie berichteten fünf Ärzte aus Brasilien, Ägypten, Indonesien und Äthiopien von ihren Erfahrungen. Bislang hat das Krankenhaus im Rahmen des Programms strategische Partnerschaften mit führenden medizinischen Einrichtungen in sechs Ländern geschlossen und 26 junge Ärzte aus Asien, Amerika und Afrika für eine Ausbildung nach Xiamen gebracht. Industrie trifft auf Talent, Schlüsselsektoren gewinnen an Dynamik Bei der Veranstaltung stellte Xiamen seine bahnbrechende ?Acht-Punkte-Politik zur Talententwicklung in der KI-Branche" vor, die eine umfassende Unterstützung von Fachkräften in Schlüsselbereichen wie Talentrekrutierung, -förderung, -bewertung und -nutzung stärkt. Die Veranstaltung stellte außerdem die unterstützenden ?Top 10 KI+Talent- Anwendungsszenarien" vor, die Politikberatung, Politikimplementierung und Lifestyle-Dienste in den Bereichen Wohnen, Gesundheit, Bildung und Einwanderung abdecken. Diese Initiative fördert die präzise Abstimmung zwischen modernsten KI-Technologien und den Talentdienstleistungen von Xiamen und verbessert somit das gesamte Serviceerlebnis für Fachkräfte. Talente strömen nach Xiamen, Markenwirkung wächst Xiamen empfängt Talente aus aller Welt schon lange mit offenen Armen. Sieben Jahre in Folge richtete die Stadt internationale Unternehmerwettbewerbe aus, unter anderem in Deutschland und Nordamerika. In diesem Jahr findet erstmals die ?Global Innovation and Entrepreneurship Competition" statt, die Kanäle für internationale Talente nach Xiamen stärkt. Gesucht werden führende Talentprojekte in der digitalen Wirtschaft, der Biotechnologie und anderen innovativen Bereichen. Bislang haben sich über 300 qualifizierte Projekte aus fast 20 Ländern und Regionen angemeldet, davon fast 90 Prozent aus Industrieländern in Nordamerika, Europa und Asien. °