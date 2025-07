Pressestimme: 'FAZ' zur gescheiterten Verfassungsrichterwahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) zur gescheiterten Verfassungsrichterwahl:

"(.) Aus der Sicht von SPD und Grünen war es ein geschickter Schachzug, denselben Unionsabgeordneten jetzt aus Koalitionsräson die Zustimmung zu Brosius-Gersdorf abzuverlangen, die am Ende der vergangenen Legislaturperiode aus der Opposition heraus deren Versuch vereitelt hatten, ein zentrales Element der verfassungsmäßigen Ordnung auf dem Gesetzesweg auszuhebeln. Allerdings setzte die SPD bei der Union auf eine Riege ausschließlich männlicher Frontleute, der zu spät klar wurde, dass sie die Lage an der Basis vollkommen falsch eingeschätzt hatte. Die Schmerzgrenze (.) erst nicht erkannt und dann auch noch ignoriert zu haben, sollte für Merz, Söder, Frei und Spahn (.)eine Lehre ein. Auch wenn das Bundestagswahlergebnis der Union das zweitschlechteste Ergebnis in ihrer Geschichte war - schlimmer geht immer."/yyzz/DP/nas