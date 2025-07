Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Burkhalter Gruppe übernimmt Elektro-Unternehmen in Uster (ZH)



15.07.2025 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Burkhalter Gruppe akquiriert die Gattiker Elektro GmbH in Uster (ZH). Das Unternehmen beschäftigt drei Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund CHF 1 Mio.

Die Gattiker Elektro GmbH ist seit 1998 erfolgreich im regionalen Markt tätig und hauptsächlich im Servicebereich tätig. Nun verkaufen die Inhaber das Unternehmen im Zuge der Nachfolgeregelung an die Burkhalter Holding AG.

Die Gattiker Elektro GmbH wird mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden und in Uster ansässigen Oberholzer AG zusammengeführt und rückwirkend per 1. Juli 2025 mit dieser fusioniert. Die Gattiker Elektro GmbH wird neu als Gattiker Elektro, eine Zweigniederlassung der Oberholzer AG, am bisherigen Standort weitergeführt. Die Mitarbeitenden werden übernommen.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe

+41 44 537 64 32

e.dorigatti@burkhalter.chwww.burkhalter.ch

