EQS-News: PFISTERER erhält Baugenehmigung für Hochspannungslabor – Meilenstein beim Einstieg in HVDC-Markt

05. August 2025

PFISTERER erhält Baugenehmigung für Hochspannungslabor – Meilenstein beim Einstieg in HVDC-Markt

Winterbach, Deutschland – Energietechnologieunternehmen PFISTERER investiert 30 Millionen Euro in neue Prüfanlage zur Entwicklung zukunftsweisender HVDC-Kabelgarnituren.

Die PFISTERER Holding SE („PFISTERER“; ISIN: DE000PFSE212) hat die Baugenehmigung für ein hochmodernes Hochspannungslabor am Unternehmenssitz in Winterbach erhalten. Mit dem geplanten Bau erreicht das Unternehmen einen strategischen Meilenstein beim Einstieg in den zukunftsträchtigen Markt der Hochspannungsgleichstromübertragung (HVDC). Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Bereits Ende 2026 sollen die ersten Serienprodukte für HVDC-Kabelsysteme verfügbar sein.

„Mit dem neuen Labor schaffen wir eine zentrale Entwicklungs- und Prüfplattform, um unsere HVDC-Kompetenzen gezielt auszubauen und innovative Lösungen zur Marktreife zu bringen“, erklärt Dr. Konstantin Kurfiss, Mitglied des Vorstands der PFISTERER Gruppe. „Das ist ein wichtiger Schritt, um unsere Rolle als Technologieführer für moderne Energienetze weiter auszubauen.“

NEUE MASSSTÄBE FÜR DEN HVDC-MARKT

PFISTERER investiert rund 30 Millionen Euro in die neue Hochspannungshalle. Sie wird Typ- und Routineprüfungen von Kabelgarnituren für höchste Spannungsebenen ermöglichen – direkt angebunden an Entwicklung und Produktion. Ziel ist es, gemeinsam mit internationalen Kabelherstellern komplette HVDC-Systemlösungen zu qualifizieren.

„Als unabhängiger Anbieter von Kabelgarnituren ermöglichen wir Kabelproduzenten den Zugang zum HVDC-Markt – einem Markt, der entscheidend ist für die Realisierung globaler Energienetze“, so Fabrice Jedrej, Head of HVDC bei PFISTERER.

PFISTERER BRINGT SILIKONKOMPETENZ IN DIE HOCHSPANNUNGSTECHNOLOGIE EIN

PFISTERER bereitet den Einstieg in den HVDC-Markt bereits seit langem vor und hat in den vergangenen Monaten erfolgreich verschiedene Typentests für unterschiedliche Spannungsebenen erfolgreich absolviert. Das Unternehmen setzt dabei gezielt auf seine führende Expertise in der Silikonverarbeitung. Neben Lösungen aus Silikon entwickelt PFISTERER auch Lösungen auf Basis von EPDM. Die Serienreife von Kabelmuffen, Endverschlüssen und Anschlussteilen für 150 kV und 320 kV ist für Ende 2026 geplant.

ZUKUNFTSTECHNOLOGIE MIT GLOBALER RELEVANZ

Hochspannungsgleichstromtechnik gilt als Rückgrat zukünftiger Energieinfrastrukturen: effizient, verlustarm und geeignet für große Distanzen. PFISTERER positioniert sich mit dem Laborneubau als wesentlicher Treiber dieser Entwicklung – technologisch, wirtschaftlich und strategisch.

Das Bildmaterial zum Download finden Sie hier: Download-LINK

Über PFISTERER

PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen – von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.200 Mitarbeitende. Weltweit ist die PFISTERER Holding SE mit 17 operativen Standorten in 15 Ländern vertreten.

PRESSEKONTAKT

Trang Grün

Corporate Head of Marketing & Communication

Tel.: +49 7181-7005449

E-Mail: trang.gruen@pfisterer.com

INVESTOR RELATIONS

Stefanie Eberding

Investor Relations Manager (Extern)

Tel.: +49 7181 7005 149

Email: stefanie.eberding@pfisterer.com

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland

Web: www.pfisterer.com

