Erneut Verletzte nach russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Reuters) - Russland hat in der Nacht zum Mittwoch mehrere Städte in der Ukraine mit hunderten Drohnen und einer Rakete angegriffen.

Dabei wurden nach Angaben der Behörden mindestens 15 Menschen verletzt. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, Russland habe 400 Drohnen sowie eine ballistische Rakete eingesetzt und vor allem die Städte Charkiw, Krywyj Rih und Winnyzja ins Visier genommen. Die großangelegten Angriffe hätten der Energie-Infrastruktur gegolten, erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Der größte private Energieversorger des Landes, DTEK, teilte mit, dass in Krywyj Rih und anderen Orten der Region Dnipropetrowsk 80.000 Haushalte ohne Strom seien.

In Krywyj Rih sei ein 17-jähriger Junge schwer verletzt worden und kämpfe im Krankenhaus um sein Leben, sagte der Leiter der Militärverwaltung, Olexandr Wilkul. Dort seien bei einem längeren Angriff auch Wasserleitungen unterbrochen worden. In der Region Winnyzja wurden dem Innenministerium zufolge acht Menschen verletzt. In Charkiw, einem häufigen Ziel russischer Angriffe, wurden nach Angaben von Gouverneur Oleh Synjehubow bei einem 20-minütigen Drohnenangriff mindestens 17 Explosionen registriert und drei Menschen verletzt.

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski erklärte auf X, Drohnen hätten in Winnyzja eine Fabrik des polnischen Holzfußbodenherstellers Barlinek getroffen. "Der Werksleiter hat mir gerade gesagt, dass es Absicht war, aus drei Richtungen... Putins verbrecherischer Krieg rückt näher an unsere Grenzen", fügte er hinzu.

Die zuletzt verstärkten russischen Angriffe wurden von US-Präsident Donald Trump diese Woche als Grund für seine Entscheidung genannt, weitere Waffen, einschließlich Flugabwehrsysteme, für die Ukraine zu genehmigen. Selenskyj forderte eine systematische Stärkung der Verteidigung. "Mehr Luftabwehr, mehr Abfangdrohnen, mehr Entschlossenheit, Russland unsere Antwort spüren zu lassen."

