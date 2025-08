Deutschland liefert zwei Patriot-Raketenabwehrsysteme an die Ukraine

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundeswehr liefert der Ukraine kurzfristig zwei weitere Patriot-Raketenabwehrsysteme.

In einem ersten Schritt werden in den kommenden Tagen Startgeräte ("Launcher") geschickt, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag mit. In einem zweiten Schritt würden innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate weitere Systemanteile übergeben. Mit dem US-Verteidigungsministerium wurde vereinbart, dass Deutschland im Gegenzug als erste Nation und beschleunigt neu produzierte Patriot-Systeme der neuesten Generation erhält. Bezahlt werden sie von Deutschland.

Nach dem Besuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Washington hatte Deutschland sich bereiterklärt, die Waffen zu finanzieren. Sie sind angesichts der täglichen Angriffe Russlands auf Städte in der Ukraine für das Land besonders wichtig. Allerdings wollten die USA direkt keine liefern. Deutschland wiederum hat bereits drei eigene an die Ukraine gegeben und braucht die übrigen zur Landesverteidigung. Innerhalb der Nato- und europäischen Partner hatte es daher intensive Beratungen gegeben, wie dies gelöst werden könnte. Die bevorzugte Belieferung mit neuen Patriots aus den USA half Deutschland bei seiner Zusage.

Pistorius sagte: "Daher kann Deutschland die Ukraine zunächst mit Launchern und dann mit weiteren Patriot-Systemanteilen unterstützen." Es müsse aber weitere Hilfe geben. "Wir gehen erneut voran und verbinden diese Lieferung mit dem Appell an unsere Partner, ihrerseits weitere Systeme zeitnah zur Verfügung zu stellen."

Norwegen hatte sich bereiterklärt, ein weiteres System zu bezahlen. Aber auch hier ist unklar, wer es liefern könnte. Die Ukraine hatte erklärt, sie brauche um die zehn weitere Patriots für die effektive Landesverteidigung.

