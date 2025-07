GNW-News: Die zweite China (Shenyang) Comedy Film Week ist vorbei

^SHENYANG, China, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Abend des 12. Juli endete

die zweite China (Shenyang) Comedy Film Week unter dem Motto ?Freude in Liaoning, Lachen auf der Leinwand" in Shenyang in der Provinz Liaoning. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4155/eng) Während des Events wurden wichtige Aktivitäten wie die ?Brillante chinesische Kinotour", Komödienvorführungen, eine Roadshow, eine Vermittlungsveranstaltung für Komödien-Drehbücher sowie ein Seminar über die Entwicklung chinesischer Komödien angeboten. Begleitende Aktivitäten wie ?Kulinarische Genüsse durch Filme" und ?Reisen auf der Leinwand" beleuchteten die Verbindung zwischen Shenyang und chinesischen Komödien und boten allen Besuchern ein gemeinsames Fest der Komödienfilme. Unter dem Titel ?Das Lachen der Menschen" brachte diese Filmwoche über 100 Filmfanclubs und fast eine Million Filmfans im ganzen Land für publikumsbasierte Filmempfehlungen zusammen. Nach einem strengen Auswahlverfahren wurden während der Abschlusszeremonie die preisgekrönten Komödien vorgestellt, die von Anfang 2023 bis zum 1. Mai 2025 offiziell veröffentlicht und im Land ausgestrahlt wurden. Der Film Successor wurde unter anderem als ?Von Filmfanclubs empfohlene Komödie" ausgezeichnet. Die Filmwoche wurde gemeinsam vom Publicity Department of the CPC Liaoning Provincial Committee, der Volksverwaltung der Stadt Shenyang und anderen Einrichtungen veranstaltet und vom Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee organisiert und zielt darauf ab, die kulturelle Originalität durch die Erforschung und Verbreitung der Komödienkultur zu fördern, die hochwertige Entwicklung der Filmindustrie anzukurbeln, den kulturellen Einfluss von Liaoning zu stärken, die einzigartige kulturelle Identität von Shenyang zu entwickeln, eine Modellzone zu schaffen, die Kultur, Sport und Tourismus integriert, und Liaonings Entwicklung zu einer führenden Kulturprovinz zu stärken und zu fördern. Quelle: Publicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee °