IRW-News: ACCESS Newswire: Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. eröffnet ihr erstes Einzelhandelsgeschäft in Berlin

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Die globale Sportmarke U.S. Polo Assn. eröffnet ihr erstes Einzelhandelsgeschäft in Berlin

Die Marke plant eine aggressive Expansion in Einzelhandel, Großhandel und E-Commerce

West Palm Beach, FL und Berlin, Deutschland / ACCESS Newswire / 16. Juli 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), ist stolz darauf, gemeinsam mit ihren Markenpartnern Incom S.p.a. und Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH (MVS) ihr erstes Einzelhandelsgeschäft in Deutschland zu eröffnen. Der Standort des ersten Ladengeschäfts der U.S. Polo Assn. im Herzen Berlins befindet sich im populären Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz und markiert den Beginn einer landesweiten strategischen Einführung im Einzelhandel, die die weltweite Präsenz der milliardenschweren Marke in Deutschland festigt. Der neue Laden in Berlin bietet eine kuratierte Auswahl an Herren-, Damen-, Unterwäsche- und Strandbekleidungskollektionen - eine perfekte Mischung aus sportlicher Tradition und zeitgenössischem Design.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80385/USPA_1049060_DEPRcom.001.jpeg

Führungskräfte J. Michael Prince, Antonio Sarnacchiaro und Lorenzo Nencini mit Models von U.S. Polo Assn.

Die Marke U.S. Polo Assn. steht für einen Stil, der sportliche Inspiration und authentischen Lebensstil vereint, und baut ihre globale Präsenz weiter aus. U.S. Polo Assn. plant, in den nächsten Jahren mehr als 20 Filialen in Deutschland zu eröffnen, einem der Top-10-Märkte der Marke. Eine E-Commerce-Website für U.S. Polo Assn. wird 2026 in Deutschland eingeführt. Diese Expansion spiegelt das Engagement der globalen Marke wider, ein authentisches Markenerlebnis zu bieten, und ist ein weiterer spannender Meilenstein für U.S. Polo Assn. in Europa. Im Laufe von 2025 will U.S. Polo Assn. die Ladenpräsenz um weitere 100 neue Standorte ausbauen, wodurch die Zahl auf 1.200 Einzelhandelsgeschäfte weltweit steigt.

Die große Eröffnung der Filiale von U.S. Polo Assn. im Alexa wurde mit einer Ribbon-Cutting-Zeremonie und Cocktailparty gefeiert, an der VIPs, Medienvertreter und Fans der Marke teilnahmen. Zu den Ehrengästen zählten J. Michael Prince, President und CEO von U.S. Polo Assn./USPA Global, Lorenzo Nencini, President von Incom, und Raffaele Sarnacchiaro von MVS. Zu ihnen gesellte sich Giordano Magini, Global Brand Ambassador von U.S. Polo Assn. und italienischer Polo-Champion. Die U.S. Polo Assn.-Models führten während der Veranstaltung und im Einkaufszentrum den legendären Stil der Polospieler vor, während die Gäste Appetizer, Cocktails, Geschenke und Preise genossen, untermalt von den Beats eines Live-DJs - alles inspiriert von der legendären, sportlich inspirierten Marke.

Wir bauen unsere Präsenz auf dem deutschen Markt mit unserer U.S. Polo Assn.-Filiale und der E-Commerce-Expansion sowie unserer Partnerschaft im Großhandel aggressiv aus, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere globale Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und überwacht.

Bei der Eröffnung unseres ersten US-Polo Assn.-Ladens in Berlin geht es nicht nur darum, ein Geschäft zu eröffnen, sondern unsere Marke auf eine neue Art und Weise auf dem deutschen Markt zu präsentieren. Unsere eigenständigen Filialen ermöglichen dem Verbraucher, den Lifestyle von U.S. Polo Assn. kennenzulernen. So wird die Kundenbindung vertieft, was unser langfristiges Engagement für diesen wichtigen Markt widerspiegelt, fügte Prince hinzu.

U.S. Polo Assn. ist auch stolz darauf, offizieller Bekleidungssponsor des Berlin Maifeld Polo Cup im historischen Olympiapark zu sein, der 1936 als Olympiagelände für die Olympischen Sommerspiele in Berlin diente. Dieses Turnier ist eins der wichtigsten Turniere Deutschlands und ein Highlight der europäischen Polosaison.

Berlin ist nicht nur eine europäische Hauptstadt: Die Stadt ist ein kreatives, multikulturelles und modebewusstes Zentrum, in dem die Verbraucher sowohl klassischen Stil als auch Qualität schätzen, beides Dinge, für die U.S. Polo Assn. steht, sagt Lorenzo Nencini, CEO von Incom, strategischer Partner von U.S. Polo Assn. Da wir bereits eine starke Präsenz in der lokalen Modebranche haben, sind wir stolz darauf, mit Sarnacchiaro in unserem Geschäft an der ersten Adresse in Berlin zusammenzuarbeiten, dem idealen Ort für das Debüt von U.S. Polo Assn. in Deutschland.

Die Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH (MVS) ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Deutschland, das über mehr als 40 Jahre Branchenerfahrung verfügt. Das 1985 gegründete Unternehmen begann als Lieferant von Werbeartikeln und hat sich seitdem zu einem Lizenzpartner des Vertrauens entwickelt, der sowohl mit eigenen als auch externen Modemarken zusammenarbeitet. Heute bietet MVS durchgängiges Know-how über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, von Design und Produktentwicklung bis hin zur Produktion in der EU und Asien, Import, Vertrieb und interner Logistik, die 2020 gegründet wurde. MVS ist bekannt für unternehmerisches Denken und langjährige Partnerschaften und arbeitet eng mit führenden Einzelhändlern und Vertriebshändlern in ganz Europa zusammen, um trendige, hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen.

Der Launch der U.S. Polo Assn.-Filiale in Berlin ist ein spannender Moment für unser Team bei MVS und das Ergebnis einer starken und dynamischen Partnerschaft, so Raffaele Sarnacchiaro, Geschäftsführer der Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH. Deutschland ist ein wichtiger Modemarkt, auf dem die Verbraucher Authentizität, Qualität und Lifestyle-orientierte Marken schätzen. Mit diesem ersten Ladengeschäft im Herzen Berlins schaffen wir die Voraussetzungen für langfristiges Wachstum und eine spannende Dynamik im deutschen Einzelhandel für U.S. Polo Assn.

ÜBER U.S. POLO ASSN.

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

ÜBER INCOM S.P.A.

Incom S.p.a. wurde 1951 in Montecatini Terme (PT) gegründet und ist Lizenznehmer der Marke U.S. Polo Assn. im Bereich Bekleidung. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen weltweit bedeutende Bekleidungsmarken. Außerdem liefert Incom S.p.a. als einer der Hauptanbieter militärischer und paramilitärischer Bekleidung sowohl Uniformen als auch technische Bekleidung für den italienischen Staat, die mit dem speziellen Float-Patent für Schwimmbekleidung ausgestattet ist. Seit Januar 2008 produziert und vertreibt Incom S.p.a. in Europa Herren-, Damen-, Kinder-, Unter- und Badebekleidung der Marke U.S. Polo Assn. und verzeichnet dabei stetig wachsende Umsätze. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.incomitaly.com.

Zugehörige Bilder

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80385/USPA_1049060_DEPRcom.002.jpeg

Eingang zur Filiale von U.S. Polo Assn. in Berlin, Deutschland

