ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Oracle auf 280 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Oracle von 250 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Karl Keirstead beschäftigte sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung eingehender mit der beeindruckenden Pflichtmitteilung über Milliarden-Cloud-Aufträge aus dem Juni. Er passte nun seine Schätzungen und auch den Bewertungsmultiplikator an, denn Oracle verdiene angesichts der verbesserten Langfristaussichten einen Aufschlag gegenüber Wettbewerbern./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 02:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 02:39 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------