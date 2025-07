IRW-News: ACCESS Newswire: Neueste Demo des autonomen Jets von GA mit Live-Luft/Luft-Einsatzfähigkeit

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Neueste Demo des autonomen Jets von GA mit Live-Luft/Luft-Einsatzfähigkeit

Autonome Aufgabenverteilung mit TacACE und Optix.C2 demonstriert Ausgereiftheit und Einsatzbereitschaft

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 17. Juli 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) und General Atomics Integrated Intelligence, Inc. (GA-Intelligence) haben am 8. Juli erfolgreich eine bahnbrechende Demonstration durchgeführt, bei der Technologien mehrerer Tochtergesellschaften integriert wurden, um die Effekte einer Kill Chain über große Entfernungen zu demonstrieren, darunter auch ein autonomer Luft/Luft-Einsatz. Der Flug integrierte lokale und globale Sensorfusion, die über das Tactical Autonomy Core Ecosystem (TacACE) einem luftgestützten MQ-20 Avenger® Echtzeit-Lagebilder und autonome Aufgaben zuwies, um die Kill Chain zu schließen und die Ausgereiftheit und Einsatzbereitschaft des Systems für den Einsatz im Krieg zu demonstrieren.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Integration eines Collaborative Combat Aircraft (CCA), der Implementierung eines vollständig konformen, autonomen Systems im staatlichen Besitz und eines Befehls- und Kontrollsystems (C2) außerhalb des Sichtbereichs (Beyond-Line-of-Sight, BLOS). Der von GA-ASI bereitgestellte unbemannte Jet MQ-20 fungierte als CCA-Ersatz in einer Sensor-Emission-Control-(EMCON)-Umgebung. Er wurde autonom betrieben und über verteilte Edge-C2-Knoten gesteuert, die mit Optix.C2- und Omniview-Software betrieben wurden. Optix.C2, ein Produkt von General Atomics-Intelligence, bot lokalisierte C2-Funktionalität mit geringer Latenz und blieb gleichzeitig mit dem übergeordneten Lagebild vernetzt, sodass eine Echtzeitkoordination über mehrere Domänen hinweg möglich war.

Dr. Brian Ralston, President von GA-Intelligence, lobte die Zusammenarbeit. Diese Demonstration verdeutlicht den Wert der Integration modernster und bewährter Technologien im gesamten GA-Unternehmen. Die Optix-Datenplattform und die C2-Fähigkeiten ermöglichen eine schnelle Integration und Erprobung, um kritische Anforderungen des Verteidigungsministeriums und der Nachrichtendienste zu erfüllen.

General Atomics hat während des Fluges die weltraumgestützte und taktische Sensorik erfolgreich mit dem C2-Knoten verbunden, sodass das Flugzeug Zugriff auf ein vollständiges Echtzeit-Bedrohungsbild erhielt, was die autonome Entscheidungsfindung an Bord verbesserte. Die Demonstration umfasste auch die Live-Koordination von Intelligence, Surveillance und Reconnaissance (ISR) sowie kinetische Aufgaben über eine einheitliche Bedienerschnittstelle, die in praktisch jeder Cloud-Umgebung eingesetzt werden kann.

Während der Übung patrouillierte das Live-Flugzeug MQ-20 autonom in einer ausgewiesenen Combat Air Patrol (CAP)-Zone und nutzte dabei externe Sensoren, um zu demonstrieren, wie passive Erfassungstechniken autonome Plattformen in Echtzeit informieren können. Vier CCA-Surrogate - einer live und drei virtuell - wurden von einem Bediener angewiesen, mehrere Ziele von Interesse zu untersuchen. Nachdem diese als Bedrohungen identifiziert worden waren, gab der Bediener den Befehl zum BLOS-Einsatz. Die autonomen Systeme manövrierten sich in Position, simulierten Raketenstarts, bewerteten die Kampfschäden und kehrten ohne weitere Eingaben des Bedieners zur CAP zurück.

Diese Demonstration stellt einen erheblichen Fortschritt in den Bereichen Autonomie und Mensch-Maschine-Schnittstellen dar, die für Soldaten in Kämpfen gegen ebenbürtige Gegner von entscheidender Bedeutung sind, sagte Michael Atwood, Vice President of Advanced Programs bei GA-ASI. Durch die Integration von Optix.C2 in TacACE liefern wir ein System, das nicht nur an der taktischen Grenze operiert, sondern auch schnelle Entscheidungen und deren Umsetzung im gesamten Gefechtsraum ermöglicht. Das ist die Zukunft der Kriegsführung - skalierbare, autonome Systeme, die Soldaten in die Lage versetzen, auf große Entfernungen zu agieren.

GA-ASI entwickelt und validiert weiterhin autonome Produkte, die skalierbares, kollaboratives Flugverhalten mit minimalem Bedienereingriff ermöglichen. GA-Intelligence lieferte Algorithmen und Schnittstellen für die globale Fusion mehrerer Sensoren und die Koordination von Einsätzen. Dieser jüngste Meilenstein erweitert das Autonomie-Portfolio des Unternehmens um den Zugriff auf ein vollständiges Bedrohungsbild und verbessert gleichzeitig die kritischen C2-Fähigkeiten und intuitiven Bedienerschnittstellen.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit über 8 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und beinhaltet MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die ein ständiges Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Über GA-Intelligence

General Atomics Integrated Intelligence, Inc. ist ein Unternehmen für Data Science, Softwareentwicklung und Systemtechnik, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Analysefunktionen für Kunden im öffentlichen und privaten Sektor konzentriert, mit einem starken Schwerpunkt auf Tools zur Unterstützung des räumlich-zeitlichen (Raum und Zeit) Datenmanagements, Korrelation und Verschmelzung von Daten aus mehreren Quellen/INT, Tracking, Entity Resolution, Standortvorhersage und Multi-Domain Global Situational Awareness (MDGSA) unter Nutzung extrem umfangreicher/schneller Datenquellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ga-intelligence.com.

