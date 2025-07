IRW-News: Spark Energy Minerals: Spark bestätigt vier Lithium-Bohrziele von hoher Priorität im brasilianischen Lithium Valley; 1.217 ppm Li bei Macuco

IRW-PRESS: Spark Energy Minerals: Spark bestätigt vier Lithium-Bohrziele von hoher Priorität im brasilianischen Lithium Valley; 1.217 ppm Li bei Macuco

VANCOUVER, BC / 18. Juli 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. (Spark oder das Unternehmen) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (FWB: 8PC) hat in seinem Vorzeigeprojekt, dem Projekt Arapaima im brasilianischen Lithium Valley, vier Lithium-Bohrziele hoher Priorität bestätigt. Dieser Meilenstein ist für Sparks ein wichtiger Schritt in Richtung seiner allerersten Bohrkampagne in einer der lithiumreichsten Regionen der Welt.

Diese vier Bohrziele sind das Ergebnis monatelanger intensiver Explorationsaktivitäten im Feld sowie geochemischer Validierungsarbeiten, erklärt CEO und Chair Eugene Hodgson. Angesichts der Pegmatitschwärme, der hohen Lithiumwerte und des direkten Zugangs stehen für Spark die Chancen gut für einen großen Durchbruch bei der Exploration. Wir erschließen hier ein Gelände mit echtem Entdeckungspotenzial in einem der wichtigsten Länder für Batteriemetalle der Welt.

Wichtige Eckdaten:

- Es wurden vier Lithiumziele im Stadium der Bohrreife ermittelt: Testa, Pedro, Robertinho/Bob und Macuco

- Eine Gesteinsprobe bei Macuco enthält 1.217 ppm Li

- Bisher wurden im Juli 62 Gesteinsproben und 20 Proben aus Flusssedimenten gesammelt

- 15 neue Proben aus Flusssedimenten führen zu Fortschritten bei der Exploration von Seltenerdmetallen und Gallium im Bereich der Granitformation Caladão

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80413/SPRK_071825_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Eine Charnockitprobe (ARA-CR-240) wurde für die chemische Gesamtanalyse ausgewählt (Geochemie des gesamten Gesteins).

Charnockit ist ein hochgradig metamorphes Gestein, das tief in der Erdkruste unter großer Hitze und hohem Druck entstanden ist. Aufgrund seiner komplexen geologischen Geschichte ist dieses Gestein häufig ein Wirt für wertvolle Mineralien und wird für gewöhnlich mit alten, stabilen kontinentalen Regionen in Verbindung gebracht, die bekanntlich Erzvorkommen beherbergen.

Charnockit ist ein bekanntes Ausgangsgestein für Seltenerdmetalle (REE) und könnte als Orientierungshilfe bei der Ermittlung der nächsten REE-Bohrziele dienen. Die entnommene Probe (ARA-CR-240), die in Abbildung 1 dargestellt ist, wird einer eingehenden chemischen Analyse unterzogen, um ihren potenziellen Gehalt an wirtschaftlich interessanten Elementen zu bewerten.

Lithiumziele im Stadium der Bohrreife ermittelt

Die Feldarbeiten, die in der Woche vom 7. bis 11. Juli durchgeführt wurden, konzentrierten sich auf die Erschließung und Bestätigung von vorrangigen Zielen mit lithiumführendem Pegmatit in vier Hauptzonen:

1. Ziel Água Branca - Testa: Anomalien in Flusssedimenten und bestätigte Pegmatitgänge machen diese Zone zu einem vielversprechenden Bohrziel. Ein vorhandener Zugangspfad an der Spitze des Hügels ermöglicht eine rasche Mobilisierung.

2. Ziel Pedro (Mine Toninho de Biza): Ein 1,2 km langer historischer Straßenabschnitt wurde im Hinblick auf eine Wiederinstandsetzung untersucht; er bietet eine gute Zugangsmöglichkeit zu den kartierten Pegmatitschwärmen.

3. Ziele Córrego da Lagoa / Lorentino - Robertinho: Planungen für Erstbohrungen im Ziel Robertinho sind im Gange, möglicherweise werden die Bohrungen anschließend auf das angrenzende Gelände der Zielzone Bob ausgeweitet.

4. Ziel Macuco: Eine herausragende Probe aus schwarzem Glimmer in einer seichten Grube ergab 1.217 ppm Lithium - einer der bisherigen Spitzenwerte. Folgearbeiten haben bestätigt, dass sich das Gebiet als Bohrziel oberster Priorität eignet.

Granitformation Caladão - Fortschritte bei der Entdeckung von Seltenen Erden und Gallium

Spark dehnt seine geochemischen Untersuchungen im Bereich der Granitformation Caladão weiter aus. Es handelt sich hier um einen Intrusionskörper mit nachweislichem Potenzial für Seltenerdmetalle (REE) und Gallium. Diese Woche wurden fünfzehn neue Flusssedimentproben entnommen - ergänzend zu früheren Kampagnen, bei denen man in angrenzenden Gebieten auf erhöhte REE- und Galliumwerte stieß.

Nächste Schritte & Katalysatoren für Aktionäre

Spark arbeitet aktiv an seiner ersten Bohrkampagne in Brasilien, wobei mehrere Zielzonen gleichzeitig ausgebaut werden. Folgende Arbeiten haben oberste Priorität:

- Abschluss der Zugangs- und Genehmigungsverfahren in vier bestätigten Bohrzielen

- Vervollständigung der Untersuchung von Flusssedimenten über der REE- und galliumreichen Granitformation Caladão

- Einbindung geochemischer und geologischer Daten, um den optimalen Aufschlagpunkt für die Bohrungen zu finden und eine Prioritätenreihung im Hinblick auf die nächsten Lithium- und REE-Bohrziele vornehmen zu können

Spark Energy Minerals positioniert sich als wichtiger Explorer im brasilianischen Lithium Valley - einer Region von globaler strategischer Bedeutung für die Auffindung zukunftsweisender Metalle. Nachdem die Vorbereitungen für die Bohrungen bereits laufen, rechnet das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte 2025 mit zahlreichen Katalysatoren, die den Aktionären in naher Zukunft eine starke Dynamik bescheren dürften.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und einem Direktor von Spark Energy Minerals Inc., geprüft und genehmigt. Herr Hill ist ein Direktor von Spark Energy Minerals und daher nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithium- und REE-Projekt Arapaima, das sich über zusammengenommen 91.900 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.

