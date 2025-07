Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Margenverbesserungen durch gesteigerte Effizienz



18.07.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Auftragseingang und Umsatz: +5,3% und +1,4% in Lokalwährungen

EBIT-Marge: 12,3%

Konzerngewinn: CHF 531 Mio., Marge 9,7%

Geldfluss aus operativer Geschäftstätigkeit: CHF 703 Mio.

Stark negative Fremdwährungseffekte

Nachhaltigkeit: CDP-A-Rating erneuert

Ausblick 2025 bestätigt

Im ersten Halbjahr 2025 erreichten der Auftragseingang und der Umsatz CHF 5 886 Mio. bzw. CHF 5 487 Mio., was einem Anstieg in Lokalwährungen von 5,3% bzw. 1,4% entspricht. Das Betriebsergebnis stieg auf CHF 675 Mio. Die EBIT-Marge betrug 12,3%. Die bereinigte EBIT-Marge erreichte 12,8%. Der Nettogewinn wuchs auf CHF 531 Mio., die Konzerngewinnmarge betrug 9,7%. Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit stieg um 4% auf CHF 703 Mio.

Über Schindler

Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird.

