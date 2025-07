Augenzeugen: Israel rückt in Deir al-Balah im Gazastreifen ein

DEIR AL-BALAH/TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär ist Augenzeugen zufolge erstmals im laufenden Gaza-Krieg mit Bodentruppen in Teile von Deir al-Balah eingerückt. Israelische Soldaten sollen Gebäude im Südwesten der Stadt im mittleren Gazastreifen unter ihre Kontrolle gebracht und Scharfschützen auf den Dächern positioniert haben, wie Bewohner der Stadt berichteten. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu.

Am Sonntag hatte die Armee eine Räumungsaufforderung für mehrere Wohnblöcke im Südwesten der Stadt erlassen. Die Bewohner sagten, sie hätten ihre Wohnstätten am frühen Montagmorgen verlassen. Örtliche palästinensische Journalisten berichteten der britischen BBC, israelische Panzer seien dort begleitet von Luft- und Artillerieangriffe eingerückt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israel hatte sich bislang in Deir al-Balah militärisch zurückgehalten, weil dort von der Hamas verschleppte Geiseln vermutet werden. Das israelische Forum der Geisel-Familien zeigte sich bestürzt über das Vorrücken der israelischen Truppen. Die politischen Entscheidungsträger hätten es verabsäumt, den Sorgen der betroffenen Familien wegen der ernsthaften Bedrohung des Lebens ihrer Angehörigen entgegenzutreten, hieß es in einer Stellungnahme des Forums.

"Das israelische Volk wird niemandem verzeihen, der die Geiseln - die lebenden wie die toten - wissentlich in Gefahr bringt", so die Geisel-Familien. Nach israelischen Angaben werden noch 50 aus Israel entführte Menschen in Gaza festgehalten, davon sollen mindestens 20 noch am Leben sein./edr/gm/DP/nas