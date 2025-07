EQS-News: Cherry SE passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Prognose

München, 21. Juli 2025 – Die Cherry SE reduziert ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025. Der Vorstand reagiert damit auf die Auswirkungen der im ersten Halbjahr durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen sowie auf eine anhaltend schwache Nachfrage im Geschäftsbereich Components und dem Amerikageschäft.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet die Cherry SE nach Anpassung der Prognose einen Konzernumsatz von 100 bis 115 Mio. Euro (zuvor 105 bis 120 Mio. Euro) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 0 % und 2 % (zuvor zwischen 3 % und 6 %). Die Anpassung ist im Wesentlichen eine Folge des im ersten Halbjahr 2025 bewusst in Kauf genommenen geringeren Umsatzvolumens. Dieses resultiert aus den strategischen Maßnahmen zur Bereinigung der Vertriebskanäle und zur nachhaltigen Stärkung der Preisstruktur im Segment Peripherals.

Die strategische Neuausrichtung zur Fokussierung auf profitable Kerngeschäftsfelder wird konsequent weiter fortgesetzt. Ein Beleg für die erfolgreiche Umsetzung ist die im zweiten Quartal erfolgte Veräußerung des Geschäfts mit Hygiene-Peripheriegeräten (Active Key), deren Erlöse die Liquidität der Gesellschaft stärken.

Der Bericht über das erste Halbjahr 2025 wird wie geplant am 14. August 2025 unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/#interim-reports veröffentlicht.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/



Kontakt

Cherry SE

Nicole Schillinger

Investor Relations

P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München

T: +49 (0) 9643 2061 848

E: ir@cherry.de

