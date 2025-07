EQS-News: Falkenstein Nebenwerte AG: Börsentechnische Umsetzung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln

EQS-News: Falkenstein Nebenwerte AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Falkenstein Nebenwerte AG: Börsentechnische Umsetzung der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln



Die ordentliche Hauptversammlung der Falkenstein Nebenwerte AG hat am 15. Mai 2025 u.a. beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln von EUR 500.000,00 um EUR 500.000,00 auf EUR 1.000.000,00 durch Ausgabe von 500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 durch Umwandlung eines in der Kapitalrücklage ausgewiesenen Betrags in Höhe von EUR 500.000,00 zu erhöhen.



Die Kapitalerhöhung wird durchgeführt durch Ausgabe von insgesamt 500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, die an die Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis 1:1 ausgegeben werden, so dass die Aktionäre für jeweils eine bestehende Aktie eine Berichtigungsaktie erhalten. Die Zuteilung der Berichtigungsaktien erfolgt für die berechtigten Aktionäre aufgrund ihrer Bestände an Altaktien nach dem Stand vom 21. Juli 2025 nach Börsenschluss mittels Depotgutschrift. Die neuen Stückaktien erhalten die gleichen ISIN / WKN wie die alten Stückaktien. Die neuen Aktien werden nach dem 21. Juli 2025 von den Börsen Hamburg und Berlin in die Notierung der alten Stückaktien einbezogen. Vom 22. Juli 2025 an erfolgt die Notierung der Stückaktien der Gesellschaft in Ex-Berichtigungsaktien.

