EQS-News: Salzgitter AG verkauft DESMA Schuhmaschinen GmbH an NAME & MAWI Partners S.A.S.

Weiterer Schritt im aktiven Portfoliomanagement

Best-Owner-Prinzip ist handlungsleitend

Konzernstrategie „Salzgitter AG 2030“ wird vorangetrieben

Salzgitter. Der Salzgitter-Konzern hat jetzt einen weiteren Schritt seines aktiven Portfoliomanagements vollzogen und die DESMA Schuhmaschinen GmbH an die deutsch-französische Industriegruppe NAME & MAWI Partners S.A.S. (NMP) verkauft. Dies folgt dem in diesem Verfahren handlungsleitenden Best-Owner-Prinzip. Die Transaktion wird voraussichtlich im Herbst 2025 vollzogen. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Gunnar Groebler, Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG: „Wir betreiben ein aktives Portfoliomanagement und haben in den vergangenen Jahren Zukäufe und Wachstumsschritte in strategischen Wachstumsfeldern vollzogen. Ebenso gehört zum Portfoliomanagement der Verkauf von Gesellschaften, die nicht zu unseren definierten Entwicklungsfeldern gehören. Dieses Vorgehen ist integraler Bestandteil unserer Konzernstrategie „Salzgitter AG 2030“. In einem intensiven Bewertungsverfahren hat sich NMP als vielversprechendster Partner für die Weiterentwicklung von DESMA Schuhmaschinen herausgestellt. NMP bietet dem Unternehmen und seinen Mitarbeitenden im neuen Verbund weitere unternehmerische Möglichkeiten.“

Narith Meksavanh, CEO der NMP Gruppe: „Unsere strategische Ausrichtung mit dem Fokus auf Qualität und Kundenservice hat uns ein kontinuierliches Wachstum in den letzten zehn Jahren ermöglicht. Um den steigenden Bedarf unserer Kunden am Markt weiter zu unterstützen, liegt unser Schwerpunkt auf der Erweiterung unserer Produktionskapazität und Automatisierung. Wir sehen daher die Übernahme von DESMA Schuhmaschinen nicht nur als Chance, sondern als Lösung unseren industriellen Herausforderungen durch die Möglichkeiten am Standort Achim zu begegnen und die bereits vorhandene Expertise in der Automatisierung zu nutzen. Die gemeinsamen internationalen Vertriebsnetzwerke werden uns ermöglichen die Position am Markt weiterhin zu verstärken.“

Die NMP ist eine deutsch-französische Industriegruppe mit den beiden Hauptsitzen in Weil der Stadt bei Stuttgart und Straßburg in Frankreich. Zur NMP gehören 9 Unternehmen mit 250 Mitarbeitenden in vier Länder (Deutschland, Frankreich, Schweiz und Slowakei). Die NMP ist Weltmarktführer in der Spalt- und Schärftechnologie von „soft materials“. Seit 1903 werden hierfür Maschinen für unterschiedliche Sektoren hergestellt, besonders der Leder-, Schuh- und Verpackungsindustrie.

Die DESMA Schuhmaschinen GmbH mit Stammsitz in Achim bei Bremen gehört zum Geschäftsbereich Technologie des Salzgitter-Konzerns. Seit 1946 stellt sie Maschinen für die Direktbesohlung von Schuhen her. Heute ist die DESMA Schuhmaschinen GmbH mit seinen 220 Mitarbeitenden Technologie- und Weltmarktführer für Anlagen, Maschinen, Automatisierungslösungen und Formen für die industrielle Schuhfertigung. DESMA Schuhmaschinen bietet hierfür Komplettlösungen von der Fabrikplanung über die Entwicklung von Maschinen und Automatisierungskonzepten bis hin zum Formenbau und einem globalen Service an. Derzeit stammt weltweit rund die Hälfte aller Maschinen für die Direktbesohlung von Schuhen aus dem Hause DESMA.

Kontakt:

Markus Heidler

Leiter Investor Relations

Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

EMail: ir@salzgitter-ag.de

