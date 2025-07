Kapitalisierung der starken Wachstumsdynamik

Belimo feiert mit Stolz sein 50-jähriges Bestehen – ein halbes Jahrhundert voller Innovation, Wachstum, Nachhaltigkeit und Teamgeist. Die im ersten Halbjahr 2025 erzielten strategischen und finanziellen Ergebnisse unterstreichen den erfolgreichen Weg eines Unternehmens, das heute sowohl Markt- als auch Innovationsführer bei Feldgeräten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanwendungen (HLK-Anwendungen) ist.

Der Nettoumsatz von Belimo stieg in der Berichtsperiode um 20.6% in Lokalwährungen und um 18.6% in Schweizer Franken auf CHF 561.5 Millionen. Mit diesem Ergebnis übertraf der Nettoumsatz die Prognosen in allen Marktregionen. Der Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist über dem Zielkorridor, durch die operative Hebelwirkung und einen günstigen Produkt- und Kundenmix. Der EBIT stieg im ersten Halbjahr 2025 auf CHF 128.1 Millionen (erstes Halbjahr 2024: CHF 93.0 Millionen), was zu einer höheren EBIT-Marge von 22.8% führte (erstes Halbjahr 2024: 19.6%). Der Reingewinn betrug CHF 101.3 Millionen (erstes Halbjahr 2024: CHF 77.2 Millionen) und der Gewinn je Aktie CHF 8.23 (erstes Halbjahr 2024: CHF 6.28).

Die Gruppe erwirtschaftete einen Free Cashflow (ohne Termingelder) von CHF 52.8 Millionen (erstes Halbjahr 2024: CHF 69.8 Millionen), trotz erhöhter Investitionen von CHF 35.9 Millionen im Zusammenhang mit Kapazitätserweiterungsprojekten (erstes Halbjahr 2024: CHF 14.4 Millionen). Die Nettoliquidität lag Ende Juni 2025 bei CHF 49.9 Millionen und die Eigenkapitalquote bei 71.9%.

Nettoumsatz nach Marktregionen

in CHF 1'000 1. Halbjahr 2025 1. Halbjahr 2024 Netto-

umsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen3) Netto-

umsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen3) EMEA 216'261 39% 8.3% 9.9% 199'621 42% -1.1% 2.0% Amerika 279'998 50% 27.7% 30.1% 219'212 46% 13.3% 17.6% Asien Pazifik 65'252 12% 19.3% 21.3% 54'699 12% 3.0% 9.9% Total1) 561'511 100% 18.6% 20.6% 473'533 100% 5.6% 9.7%

1) aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe

2) in % des gesamten Nettoumsatzes

3) Alternative Performance Measures werden im Halbjahresbericht 2025 beschrieben

EMEA In der Marktregion EMEA stieg der Nettoumsatz um 9.9% in Lokalwährungen (8.3% in Schweizer Franken) gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 auf CHF 216.3 Millionen. Trotz der anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen übertraf die Entwicklung von Belimo in allen wichtigen EMEA-Märkten den gewerblichen Bausektor. Die Zunahme kleinerer Anlagen- und Nachrüstungsprojekte, eine Erholung im Originalausrüstungshersteller (OEM)-Geschäft sowie eine erhebliche Ausweitung der RetroFIT+ Projektpipeline trugen massgeblich zum soliden Ergebnis bei. In Deutschland sind die Investitionen im Bauwesen nach vier Jahren des Rückgangs langsam wieder gestiegen, obwohl die Unternehmen angesichts der politischen Unsicherheiten und des Handelskonflikts vorsichtig blieben.

Amerika Die Marktregion Amerika war Belimos wichtigster Wachstumstreiber im ersten Halbjahr 2025. Der Nettoumsatz von CHF 280.0 Millionen entspricht einem Anstieg von 30.1% in Lokalwährungen (27.7% in Schweizer Franken) gegenüber dem Vorjahr. Belimo profitierte von der guten Lage auf dem HLK-Markt, einem unterstützenden Investitionsklima und einer robusten Nachfrage, vor allem in den USA und Kanada. So sicherte Belimo sich einen wesentlichen Marktanteil im vertikalen Markt der Rechenzentren. Die Nachfrage in dieser Branche entwickelt sich zu einem wichtigen Wachstumsmotor in der Region. Wichtige OEM-Kunden trugen massgeblich zum Wachstum bei, unterstützt durch die starke Performance in der Lieferkette und die führende Position von Belimo bei High-End-Applikationen. Auch im Anlagenbereich wurden bemerkenswerte Ergebnisse erzielt.

Asien Pazifik Die Marktregion verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von CHF 65.3 Millionen, was einem Anstieg von 21.3% in Lokalwährungen (19.3% in Schweizer Franken) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Region konnte das starke Wachstum in einem komplexen, sich schnell entwickelnden Marktumfeld aufrechterhalten. Die Aktivitäten im Bereich der Rechenzentren, Projekte im Bereich der Energieeffizienz und die Business Line Sensoren und Zähler waren die wichtigsten Wachstumstreiber. In China übertraf das Geschäft trotz einer insgesamt schwächelnden Baubranche die Erwartungen, unterstützt durch eine robuste Nachfrage in mehreren zukunftsträchtigen Branchen. Ein Meilenstein wurde mit der Einweihung des neuen chinesischen Hauptsitzes in Shanghai erreicht, welches die Zertifizierungen China Three Star Green Building und LEED Platinum erhielt. Indien verzeichnete ebenfalls ein starkes Wachstum, das durch die steigende Nachfrage in den Bereichen thermische Netze, Rechenzentren, Wohnhochhäuser und Halbleiterproduktion angetrieben wurde.

Nettoumsatz nach Business Lines

in CHF 1'000 1. Halbjahr 2025 1. Halbjahr 2024 Netto-

umsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen3) Netto-

umsatz %2) Wachstum in CHF Wachstum in Lokal- währungen3) Klappenantriebe 251'820 45% 16.1% 18.1% 216'881 46% 1.9% 5.8% Regelventile 284'078 51% 21.3% 23.3% 234'144 49% 7.8% 11.9% Sensoren und Zähler 25'613 5% 13.8% 16.3% 22'507 5% 23.2% 28.6% Total1) 561'511 100% 18.6% 20.6% 473'533 100% 5.6% 9.7%

1) aufgrund von Rundungen addieren sich einzelne Zahlen nicht genau zur ausgewiesenen Summe

2) in % des gesamten Nettoumsatzes

3) Alternative Performance Measures werden im Halbjahresbericht 2025 beschrieben

Anwendungen Die Business Lines Regelventile und Klappenantriebe verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Wachstum des Nettoumsatzes. Beide Business Lines profitierten erheblich von der rasanten Entwicklung beim Ausbau von Rechenzentren in allen Marktregionen. Die Business Line Regelventile erzielte eine Umsatzsteigerung von 23.3% in Lokalwährungen und festigte damit die Position von Belimo als Innovationsführer. Parallel dazu stieg der Umsatz bei der Business Line Klappenantriebe um 18.1% in Lokalwährungen. Auch die Business Line Sensoren und Zähler konnte weiter zulegen und verzeichnete einen Anstieg von 16.3% in Lokalwährungen.

Ausblick Im Einklang mit den im April kommunizierten Erwartungen, bestätigt das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 und rechnet mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 15% bis 20%. Auf Grundlage der aktuellen Wechselkurse wird für das Gesamtjahr eine EBIT-Marge von über 20% erwartet. Diese Prognosen unterliegen weiterhin erheblichen externen Unsicherheiten, darunter mögliche Störungen des globalen Wirtschaftswachstums oder der Wechselkursentwicklungen.

Eckwerte der Belimo-Gruppe

in CHF 1'000 (sofern nicht anders angegeben) 1. Halbjahr

2025 1. Halbjahr 2024 Veränderung

in % Nettoumsatz 561'511 473'533 18.6 Betriebsgewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT)1) in % des Nettoumsatzes 128'091 22.8% 93'045 19.6% 37.7 Reingewinn in % des Nettoumsatzes 101'258 18.0% 77'179 16.3% 31.2 Gewinn pro Aktie (EPS), in CHF 8.23 6.28 31.1 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit in % des Nettoumsatzes 93'476 16.6% 85'581 18.1% 9.2 Free cash flow (ohne Termingelder)1) in % des Nettoumsatzes 52'827 9.4% 69'785 14.7% -24.3 Geldwirksame Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen 40'915 16'417 149.2 Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente)

per 30. Juni 2'512 2'284 10.0

1) Alternative Performance Measures werden im Halbjahresbericht 2025 beschrieben

Die Belimo-Gruppe ist Weltmarktführer in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler bilden dabei unser Kerngeschäft. Die Gruppe wies 2024 einen Umsatz von CHF 944 Millionen aus und zählte mehr als 2’400 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Link zum Halbjahresbericht 2025: https://report.belimo.com/HY25/en/ Um 09:00 Uhr findet heute ein Earnings Call zum Halbjahresabschluss statt. Bitte registrieren Sie sich via diesen Link .