Mindestens 19 Tote in Bangladesch bei Absturz von Militärflugzeug

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dhaka (Reuters) - In Bangladesch sind beim Absturz eines Militärflugzeugs auf ein Schulgelände der Feuerwehr zufolge mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als 50 Menschen, darunter Kinder und Erwachsene, seien mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte ein Arzt des Instituts für Plastische Chirurgie am Montag vor der Presse. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Militärs im Viertel Uttara, das im Norden der Hauptstadt Dhaka liegt. Die Maschine stürzte auf den Campus einer Schule und Hochschule. "Das Trainingsflugzeug F-7 BGI der bangladeschischen Luftwaffe ist in Uttara abgestürzt. Das Flugzeug startete um 13.06 Uhr", erklärte das Militär.

Auf Videos war ein großes Feuer in der Nähe einer Rasenfläche zu sehen. Eine dicke Rauchwolke stieg in den Himmel. In der Nähe waren Menschenmengen zu sehen. Das Flugzeug war offenbar gegen die Seite eines Gebäudes geprallt.

Ein Drittklässler sei tot eingeliefert worden, sagte ein Vertreter des Krankenhauses, in das einige Opfer gebracht wurden. Drei weitere Menschen im Alter von zwölf, 14 und 40 Jahren seien zur Behandlung in das Krankenhaus gebracht worden.

Muhammad Yunus, der Chef der Übergangsregierung von Bangladesch, sagte, es würden notwendige Maßnahmen ergriffen, um die Ursache des Unglücks zu untersuchen und jede Art von Hilfe zu gewährleisten. "Der Verlust, den die Luftwaffe, ... Schüler, Eltern, Lehrer, Mitarbeiter und andere durch diesen Unfall erlitten haben, ist irreparabel."

(Bericht von: Ruma Paul, Sudipto Ganguly; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)