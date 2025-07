Rund neun Millionen Menschen verdienen unter 3.500 Euro

BERLIN (dpa-AFX) - 9,2 Millionen Erwerbstätige in Deutschland bleiben mit ihrem Bruttoeinkommen unter 3.500 Euro im Monat. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung an den Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch weiter hervorgeht, sind dies 40 Prozent der Vollzeitbeschäftigten. Bei jeder und jedem Fünften waren es zuletzt weniger als 2.750 Euro brutto im Monat - also bei rund 4,6 Millionen Menschen. "Deutschland ist kein Hochlohnland, sondern hat ein millionenfaches Lohnproblem", sagte Bartsch der dpa. "Bei teils horrenden Mietkosten und gestiegenen Preisen für Lebensmittel und Energie ist es für Millionen Menschen eine Herausforderung, die zwingenden Kosten des Alltags zu stemmen."/bw/DP/zb