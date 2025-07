ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Ryanair auf 30 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fluggesellschaft haben mit ihren Quartalszahlen die Konsensschätzungen übertroffen und gehe von einer weiter guten Entwicklung der Ticketpreise aus, schrieb Harry Gowers am Montagabend nach dem Zwischenbericht. Er hob seine Schätzungen an und traut der Aktie weitere Kursgewinne zu./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 20:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / 00:15 / BST

