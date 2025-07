Biotech-Geschäft zieht an – Sartorius bleibt optimistisch

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Sartorius hat im ersten Halbjahr von einem starken Geschäft mit Produkten für die Herstellung von Biotechmedikamenten profitiert und seine Jahresziele bekräftigt.

Im ersten Halbjahr kletterte das operative Ergebnis (Ebitda) um knapp zwölf Prozent auf gut 527 Millionen Euro, wie der Labor- und Pharma-Zulieferer am Dienstag mitteilte. Im zweiten Quartal lag das Ergebnis bei 263,4 (Vorjahreszeitraum: 237) Millionen Euro - und damit im Rahmen der Analystenerwartungen. Der Umsatz zog von Januar bis Juni um mehr als fünf Prozent auf 1,77 Milliarden Euro an - währungsbereinigt ein Plus von gut sechs Prozent.

"Es geht weiter bergauf. Wir haben im besonders margenstarken Geschäft mit Verbrauchsmaterialien für Pharma, das für uns die größte Relevanz hat, die erwartete Wachstumsdynamik gesehen", erklärte Vorstandschef Michael Grosse. Der Dax-Konzern sei auf gutem Weg, seine Jahresziele zu erreichen. Sartorius erwartet unverändert ein organisches Umsatzplus von etwa sechs Prozent. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) soll auf rund 29 bis 30 Prozent steigen, nach 28 Prozent im Vorjahr.

(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)