EQS-News: flatexDEGIRO bleibt im zweiten Quartal auf Wachstumskurs und hebt Jahresprognose deutlich an

flatexDEGIRO bleibt im zweiten Quartal auf Wachstumskurs und hebt Jahresprognose deutlich an



Umsatzerlöse steigen im 2. Quartal auf 132 Mio. Euro (+11 %) – Konzernergebnis wächst überproportional auf 40 Mio. Euro (+28 %)

Rekordwerte nach 6 Monaten: Halbjahresumsatz erreicht 278 Mio. Euro (+15 %) und Konzernergebnis 82 Mio. Euro (+34 %)

Prognose für das Gesamtjahr 2025 deutlich angehoben

Behrens: Unser Geschäft entwickelt sich weiter in die richtige Richtung

Jentsch scheidet aus Vorstand der flatexDEGIRO Bank aus

Der Online-Broker flatexDEGIRO hat auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Werte im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis weiter zugelegt. Das Unternehmen, das Privatanlegern in 16 europäischen Ländern den Handel mit Wertpapieren ermöglicht, steigerte den Umsatz um 11 % auf 132 Mio. Euro (Q2 2024: 119 Mio. Euro) sowie das Konzernergebnis um 28 % auf 40 Mio. Euro (Q2 2024: 31 Mio. Euro). Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 15 % auf den neuen Rekordwert von 278 Mio. Euro (H1 2024: 242 Mio. Euro). Das Konzernergebnis stieg auf Halbjahressicht um 34 % an und markierte mit 82 Mio. Euro (H1 2024: 61 Mio. Euro) ebenfalls einen neuen Höchstwert.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2025 deutlich angehoben. flatexDEGIRO strebt nun ein Umsatzwachstum von 4 bis 8 % und somit erstmal einen Jahresumsatz von über einer halben Milliarde Euro an. Das Konzernergebnis soll um weitere 15 bis 25 % zulegen und 128 Mio. Euro bis 139 Mio. Euro erreichen. Bei Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen 2024 hatte das Unternehmen im Februar einen Umsatz von 455 Mio. Euro bis 505 Mio. Euro prognostiziert sowie ein Konzernergebnis zwischen 106 Mio. Euro und 123 Mio. Euro.

CEO Oliver Behrens sagte: „Unser Geschäft entwickelt sich weiter in die richtige Richtung: In den extrem handelsstarken Wochen zu Beginn des Quartals konnten wir einmal mehr mit unserer stabilen Plattform und persönlichem Kundenservice punkten. Das hohe Vertrauen unserer Kunden zeigt sich auch in den rund 5,6 Milliarden Euro, die sie uns allein in den letzten sechs Monaten neu anvertraut haben. Verbunden mit anhaltend starkem Kundenwachstum haben wir so einen neuen Umsatzrekord im ersten Halbjahr aufgestellt.“ Behrens betonte außerdem die Kostendisziplin: „Wir wachsen, ohne zu viel für Marketing ausgeben zu müssen. Unsere Verwaltungskosten haben wir sogar gleichzeitig deutlich gesenkt.“

Bei den Umsatzerlösen setzte sich die positive Entwicklung des ersten Quartals fort: Die Provisionserträge stiegen im 2. Quartal um 28 % auf 85 Mio. Euro (Q2 2024: 66 Mio. Euro) und profitierten vom Anstieg der Transaktionen und höheren durchschnittlichen Provisionen. Die Zinserträge wiesen, trotz eines deutlich gesunkenen Marktzinsniveaus, eine vergleichsweise stabile Entwicklung auf. Diese profitierten von einer höheren Inanspruchnahme von Wertpapierkrediten und deutlich gestiegenen Bareinlagen der Kunden und erreichten, wie schon im ersten Quartal 2025, 43 Mio. Euro (Q2 2024: 48 Mio. Euro).

Die betrieblichen Aufwendungen stiegen im zweiten Quartal leicht an auf 51 Mio. Euro (Q2 2024: 49 Mio. Euro). Der Personalaufwand stieg auf 31 Mio. Euro (Q2 2024: 26 Mio. Euro). Maßgeblich hierfür waren insbesondere Rückstellungen für Personalmaßnahmen als auch höheren Aufwendungen für langfristige variable Vergütungskomponenten. Der Marketingaufwand lag mit 7 Mio. Euro in etwa auf Vorjahresniveau, obwohl flatexDEGIRO mehr Kunden hinzugewann als im Vorjahresquartal. Die durchschnittlichen Kundenakquisitionskosten sanken damit im 2. Quartal auf 68 Euro (Q2 2024: 77 Euro). Die anderen Verwaltungsaufwendungen sanken um 20 % auf 13 Mio. Euro (Q2 2024: 16 Mio. Euro).

Auch operative Kennzahlen entwickeln sich weiter positiv

Im 2. Quartal 2025 wickelte flatexDEGIRO 17,9 Mio. Transaktionen ab, ein Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Im 1. Halbjahr stieg das Transaktionsvolumen noch etwas stärker, nämlich um 19 % auf 37,4 Mio. Transaktionen (H1 2024: 31,4 Mio.). Per Ende Juni verzeichnete der Online-Broker 3,3 Mio. Kundenkonten, ein Anstieg von 7 % gegenüber dem Jahresende 2024 und 14 % gegenüber Ende Juni 2024 (12/24: 3,1 Mio. Kundenkonten; 06/24: 2,9 Mio. Kundenkonten). Neben dem Kundenwachstum stieg auch die Handelsaktivität je Kunde an. Hochgerechnet erreichte sie im ersten Halbjahr 2025 durchschnittlich 24 Transaktion pro Jahr. Dies vergleicht sich mit hochgerechnet 23 Transaktionen pro Jahr und Kunde nach dem 1. Halbjahr 2024.

Die Nettofinanzmittelzuflüsse addierten sich im 2. Quartal 2025 auf EUR 2,5 Mrd. Euro und lagen damit deutlich über dem Vorjahresquartal (Q2 2024: 1,5 Mrd. Euro); auf Halbjahressicht stiegen die Nettofinanzmittelzuflüsse auf 5,6 Mrd. Euro (H1 2024: 3,2 Mrd. Euro). Das Depotvolumen wuchs per Ende Juni 2025 auf 78,4 Mrd. Euro (12/24: EUR 67,2 Mrd.), das gesamte verwahrte Kundenvermögen einschließlich der Einlagen auf 83,5 Mrd. Euro (12/24: 71,5 Mrd. Euro). Der Anstieg des Depotvolumens resultiert aus Mittelzuflüssen und Wertentwicklungen der Depots.

Jentsch scheidet bei der flatexDEGIRO Bank aus

Nachdem mittlerweile alle wesentlichen Feststellungen aus der BaFin-Sonderprüfung abgearbeitet sind, hat Steffen Jentsch, der dies innerhalb des Bankvorstands federführend verantwortete, den Aufsichtsrat um die vorzeitige Beendigung seines Vorstandsmandats bei der flatexDEGIRO Bank AG gebeten, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Jentsch, der seit 2017 für flatexDEGIRO tätig ist und dem Vorstand der flatexDEGIRO Bank AG seit 2020 angehört, wird sein Mandat zum 31. Juli niederlegen und spätestens zum Jahresende 2025 ausscheiden. Die Position von Jentsch im Vorstand der Bank wird nicht neu besetzt.

Hans-Hermann Lotter, Aufsichtsratsvorsitzender von flatexDEGIRO AG und flatexDEGIRO Bank AG, dankte Steffen Jentsch: „Die Leistung von Steffen Jentsch war maßgeblich für die schnelle und erfolgreiche Abarbeitung der wesentlichen Feststellungen aus der BaFin-Sonderprüfung. Wir danken ihm für sein großes Engagement und seine erfolgreiche Arbeit für das Unternehmen. Ich bedauere sein Ausscheiden, respektiere aber voll und ganz seine Entscheidung, sich neuen Herausforderungen zu stellen.“

Ansprechpartner für die Medien:

Achim Schreck

Leiter IR & Unternehmenskommunikation

+49 (0) 69 450001 1700

achim.schreck@flatexdegiro.com

Laura Hecker

Director Investor Relations

+49 (0) 160 3064 404

laura.hecker@flatexdegiro.com

flatexDEGIRO AG – führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa

(www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

Mit dem Anspruch, die führende Plattform für den Vermögensaufbau in Europa zu sein, unterstützt flatexDEGIRO aktuell mehr als 3 Mio. Kunden in 16 Ländern. Das Unternehmen verwahrt ein Vermögen von rund 85 Mrd. Euro und wickelt für seine Kunden durchschnittlich mehr als 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab.

Über drei Brokerage-Plattformen - DEGIRO, flatex und ViTrade - bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

