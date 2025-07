IRW-News: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper meldet neue Kupfer-Molybdän-Entdeckung auf dem Ziel Thira; durchteuft 345,3 Meter mit 0,43 % CuÄq mit erster Bohrung auf dem Projekt Poplar, Zentral-BC

IRW-PRESS: Vizsla Copper Corp: Vizsla Copper meldet neue Kupfer-Molybdän-Entdeckung auf dem Ziel Thira; durchteuft 345,3 Meter mit 0,43 % CuÄq mit erster Bohrung auf dem Projekt Poplar, Zentral-BC

Vancouver, British Columbia, 22. Juli 2025 / IRW-Press / Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU, OTCQB: VCUFF, FWB: 97E0) (Vizsla Copper oder das Unternehmen) freut sich, die Entdeckung eines bedeutenden Kupfer-Molybdän-Porphyr-Systems auf dem Ziel Thira bekannt zu geben. Thira befindet sich auf dem Projekt Poplar im Zentrum von British Columbia. Das Bohrprogramm wurde erweitert und sieht nun über 5.000 Bohrmeter im Zielgebiet Thira vor.

Wichtigste Punkte

- Entdeckung Thira: Die erste Bohrung des Programms, TH25-138, durchteufte über die gesamte Länge von ca. 500 Meter eine oberflächennahe, mit einem Porphyr in Zusammenhang stehende Kupfer-Molybdän-Silber-Gold-Mineralisierung:

o 499,3 Meter mit 0,39 % Kupferäquivalent* (CuÄq, 0,28 % Cu, 0,02 % Mo, 1,01 g/t Ag und 0,04 g/t Au, oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,1 % Cu) ab 10,7 Meter Bohrtiefe, einschließlich

o 345,3 Meter mit 0,43 % Kupferäquivalent* (0,31 % Cu, 0,02 % Mo, 1,10 g/t Ag und 0,05 g/t Au, oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,2 % Cu) ab 10,7 Meter Bohrtiefe, einschließlich

o 78,25 Meter mit 0,46 % Kupferäquivalent* (0,40 % Cu, 0,01 % Mo, 1,49 g/t Ag und 0,09 g/t Au, oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,3 % Cu) ab 21,75 Meter Bohrtiefe, einschließlich

o 53,0 Meter mit 0,53 % Kupferäquivalent* (0,35 % Cu, 0,04 % Mo, 1,28 g/t Ag und 0,04 g/t Au, oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,3 % Cu) ab 140,0 Meter Bohrtiefe.

- Die Bohrungen sind im Gange: Das Bohrgerät evaluiert derzeit die westliche Ausdehnung der starken Kupfer-Molybdän-Mineralisierung, die von der Entdeckungsbohrung TH25-138 durchteuft wurde.

- Erweiterung des Programms: Bei Thira sind jetzt über 5.000 Bohrmeter geplant, um die Entdeckung systematisch voranzutreiben.

*Die Berechnung des Kupferäquivalents (CuÄq) basiert auf Metallpreisen von 4,00 US$/Pfund Cu, 20,00 US$/Pfund Mo, 2.000 US$/Unze Au und 22 US$/Unze Ag sowie konzeptionellen Gewinnungsraten von 80 % für Cu, 80 % für Mo, 70 % für Au und 65 % für Ag. CuÄq wird nur zur Veranschaulichung angegeben, um die kombinierten Gehalte von Cu, Mo, Au und Ag im Verhältnis zum Kupferpreis abzüglich der konzeptionellen metallurgischen Gewinnungsraten zu zeigen. Zusammengesetzte Abschnitte werden unter Verwendung von längengewichteten Durchschnittsgehalten oberhalb der oben angeführten Cutoff-Gehalte mit einer internen Verwässrung von bis zu 10 Metern berechnet. Die wahre Mächtigkeit der Stockwerk-Mineralisierung vom Bulk-Tonnage-Typ ist unbekannt.

Die Entdeckung bei Thira stellt einen bedeutenden Meilenstein für Vizsla Copper dar, kommentierte Craig Parry, Executive Chairman und CEO. In Anbetracht der oberflächennahen Mineralisierung, der großen, noch nicht überprüften Anomalie, der ausgezeichneten Straßenanbindung und der sanften Topografie hat dieses Ziel das außerordentliche Potenzial, eine bedeutende Entdeckung im Zentrum von British Columbia zu werden. Dieser großartige Erfolg ist das Ergebnis der harten Arbeit, der Fähigkeiten und der Bemühungen des gesamten Teams von Vizsla Copper. Angesichts der starken langfristigen Fundamentaldaten für den Kupfermarkt ist dies ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um eine neue Kupferentdeckung bekannt zu geben.

Unser technisches Team unter der Leitung von Dr. Chris Leslie (technischer Berater) und Kevin Pinkerton (leitender Geologe) hat bei der Identifizierung des Ziels Thira durch die geschickte Anwendung von Geologie, Geochemie und Geophysik hervorragende Arbeit geleistet, sagte Steve Blower, VP Exploration. Ich bin ermutigt, da unsere Entdeckungsbohrung TH25-138 bedeutende mehrstufige Stockwerk-Gangbildungen mit einer Kupfer-Molybdän-Mineralisierung über ihre gesamte Länge von 500 Metern durchteuft hat, was darauf schließen lässt, dass das System groß und robust ist.

Porphyrentdeckung Thira

Die Bohrungen bei Thira zielen auf eine Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in einem breiten, nicht überprüften und verborgenen Zielgebiet (Abbildung 2, siehe Pressemitteilung vom 16. Juni 2025). Abgesehen von einer historischen Schlagbohrung (P95-05), die 1995 am Rande des Zielgebiets niedergebracht wurde (0,18 % Cu und 0,022 % Mo auf einer Länge von 67 Metern2), wurde auf den stärksten übereinstimmenden Anomalien (z. B. hohe Aufladbarkeit, Magnetismus, MobileMT und geochemische Bodenanomalien mehrerer Elemente) noch nie gebohrt (Abbildung 2).

Die erste Bohrung des aktuellen Bohrprogramms (und die erste Bohrung, die jemals von Vizsla Copper auf dem Projekt Poplar niedergebracht wurde), TH25-138, wurde in Richtung 360 Grad mit einer Neigung von -80 Grad niedergebracht. Nach nur 10 Metern Deckgebirge (Abbildungen 3 und 4) durchteufte TH25-138 eine mit dem Porphyr in Zusammenhang stehende Kupfer-Molybdän-Mineralisierung an der Obergrenze des Grundgebirges, die sich bis zur Sohle des Bohrlochs bei 510 Metern erstreckte (z. B. 499,3 Meter mit 0,39 % Kupferäquivalent* (0,28 % Cu, 0,02 % Mo, 1,01 g/t Ag und 0,04 g/t Au), Tabelle 1, Abbildung 3). Die Mineralisierung besteht in erster Linie aus Quarz-Chalkopyrit-Molybdänit-Stockwerk und disseminiertem Chalkopyrit in Verbindung mit einer lokal starken Kalifeldspat- und Biotitalteration (Abbildung 4). Stockwerk-Zonen sowie mehrphasige mit dem Porphyr in Zusammenhang stehende Gänge (A- und B-Typ) und Intrusionsgänge durchschneiden mindestens drei Phasen prä- und intra-mineralischer Intrusionen, die von Plagioklas-Biotit-Monzonit-Porphyren bis zu äquigranularem Biotit-Monzonit reichen (Abbildung 4). Zonen von Anhydrit-Chalkopyrit-Molybdänit-Gängen und Stockwerken, die mit weißer Glimmer-Quarz-Alteration in Zusammenhang stehen, durchschneiden die Hauptstufe der Kaliumalteration (Abbildung 4). Die stärkste Kupfermineralisierung (z. B. 78,25 Meter mit 0,40 % Cu ab 21,75 Meter Bohrtiefe und 17,0 Meter mit 0,40 % Cu ab 244 Meter Bohrtiefe, Tabelle 1) steht in Zusammenhang mit Zonen intensiver Biotitalteration und einer höheren Häufigkeit von Quarz-Chalkopyrit-Gängen und Stockwerken. Zusätzliche Bohrungen evaluieren das Ausmaß und die strukturellen Einflüsse auf diese Art der hochgradigen Mineralisierung.

Die Beschaffenheit der mit einem Porphyr in Zusammenhang stehenden, stockwerkgesteuerten Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in der Entdeckungsbohrung TH25-138 lässt vermuten, dass die Bohrung ein neues und bisher unbekanntes Porphyrzentrum durchteufte. Das angekündigte 2.400 Meter umfassende Bohrprogramm wurde daher auf über 5.000 Meter erweitert, wobei die Bohrungen darauf abzielen, die seitliche und vertikale Ausdehnung des Porphyrsystems zu untersuchen.

Tabelle 1. Analyseergebnisse

Bohrloch-NR Cutoff Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Cu (%) Mo (%) Au (g/t) Ag (g/t) CuÄq (%)*

TH25-138 0,1 % Cu 10,70 510,00 499,30 0,28 0,02 0,04 1,01 0,39

einschließlich 0,2 % Cu 10,70 356,00 345,30 0,31 0,02 0,05 1,10 0,43

einschließlich 0,3 % Cu 21,75 100,00 78,25 0,40 0,01 0,09 1,49 0,46

einschließlich 0,3 % Cu 140,00 193,00 53,00 0,35 0,04 0,04 1,28 0,53

einschließlich 0,3 % Cu 244,00 261,00 17,00 0,40 0,02 0,06 1,10 0,52

* Die Berechnung des Kupferäquivalents (CuÄq) basiert auf Metallpreisen von 4,00 US$/Pfund Cu, 20,00 US$/Pfund Mo, 2.000 US$/Unze Au und 22 US$/Unze Ag sowie konzeptionellen Gewinnungsraten von 80 % für Cu, 80 % für Mo, 70 % für Au und 65 % für Ag. Metallurgische Testarbeiten wurden am Kern von TH25-138 nicht durchgeführt, daher ist es ungewiss, welche Metalle in potenziellen Konzentraten enthalten wären - die Gewinnungsraten sind konzeptioneller Natur. CuÄq wird nur zur Veranschaulichung angegeben, um die kombinierten Gehalte von Cu, Mo, Au und Ag im Verhältnis zum Kupferpreis abzüglich der konzeptionellen metallurgischen Gewinnungsraten zu zeigen. CuÄq % = Cu % + (Au g/t x (Au-Gewinnung / Cu-Gewinnung) x [Au-Preis US$/Unze ÷ 31] / [Cu-Preis US$/Pfund x 2204,623]) + (Ag g/t x (Ag-Gewinnung / Cu-Gewinnung) x [Ag-Preis US$/Unze ÷ 31] / [Cu-Preis US$/Pfund x 2204,623] + (Mo-Gehalt % x (Mo-Gewinnung / Cu-Gewinnung) x [Mo-Preis US$/Pfund x 2204,623] / [Cu-Preis US$/Pfund x 2204,623]). Zusammengesetzte Abschnitte werden unter Verwendung von längengewichteten Durchschnittsgehalten oberhalb der oben angeführten Cutoff-Gehalte mit einer internen Verwässrung von bis zu 10 Metern berechnet. Die wahre Mächtigkeit der Stockwerk-Mineralisierung vom Bulk-Tonnage-Typ ist unbekannt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80442/VCU_072225_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Karte des Projekts Poplar mit Lage des Zielgebiets Thira und den zuvor erfassten MobileMT-Daten1.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80442/VCU_072225_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Karte des Zielgebiets Thira mit Lage der Entdeckungsbohrung TH25-138 in Bezug auf die kurzen historischen Bohrungen. Das Gebiet, das durch niedrige Leitfähigkeit1 gekennzeichnet ist, ist der Schwerpunkt der laufenden Bohrungen. Siehe Fußnote unter Tabelle 1 für Einzelheiten der CuÄq-Berechnung. Siehe Referenzen2,3unten für die Quellen der historischen Bohrdaten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80442/VCU_072225_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3. Abschnitt (628200E) durch TH25-138 mit Kupfer- und Molybdänanalyseergebnissen im Bohrloch. Siehe Fußnote unter Tabelle 1 für Einzelheiten der CuÄq-Berechnung. Siehe Referenzen 2,3 unten für Quellen historischer Bohrdaten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80442/VCU_072225_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4. Fotos des Kerns aus TH25-138. A. Fotos der Kernkiste, die den Kern vom Ansatzpunkt der Bohrung bis 21,22 Meter zeigen. Beachten Sie die starke Mineralisierung, die an der Basis des Deckgebirges beginnt. Die mit Porphyr in Zusammenhang stehende Mineralisierung erstreckt sich von 10,7 m bis zum Ende des Bohrlochs bei 510,0 m. B. Starke disseminierte und in Gängen beherbergte Chalkopyritmineralisierung in Zusammenhang mit einer starken Biotitalteration, C. Beispiel für Anhydritgänge im Spätstadium mit gebleichten Alterationshöfen, D. Mineralisierter Intrusionsgang mit Quarzgangbruchstücken, der Biotitmonzonit durchschneidet, E. Mit Porphyr in Zusammenhang stehende Quarz-Chalkopyrit-Gänge zeigen lokal Mittellinien mit starken Kalifeldspathöfen. Abkürzungen: qtz = Quarz, cpy = Chalkopyrit, mol = Molybdänit, anh = Anhydrit, bio = Biotit, k-spar = Kalifeldspat.

Tabelle 2. Informationen zum Ansatzpunkt des Bohrlochs

Bohrloch-Nr. Easting* Northing* Höhenlage (m) Azimut Neigung Tiefe (m)

TH25-138 628209 5978101 1079 360 -80 510

*UTM NAD83 Z 09

Projekt Poplar

Das 44.200 Hektar große Projekt Poplar im Zentrum von BC umfasst mit einem Inselbogen in Zusammenhang stehendes Vulkan-, Sediment- und Intrusivgestein aus dem Mesozoikum, das als aussichtsreich für eine porphyrische Kupfer- und Goldmineralisierung gilt. Neben dem Ziel Thira beherbergt das Projekt auch die Lagerstätte Poplar, eine oberflächennahe, mit einer mit Porphyr in Zusammenhang stehender Kupfer- und Goldmineralisierung. Die Lagerstätte Poplar befindet sich ca. 10 km nördlich des Ziels Thira. Vizsla Copper hat die Option, durch eine Reihe von Aufwendungsverpflichtungen und jährliche Barzahlungen bis 2027 eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet zu erwerben.

Probenahme, Chain of Custody, Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Alle analytischen Ergebnisse der Bohrkerne wurden durch das Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm (QA/QC) des Unternehmens überwacht. Der Bohrkern wurde in der eigens dafür vorgesehenen und sicheren Kernaufzeichnungs- und Verarbeitungsanlage von Vizsla in der Nähe von Nadina Lake, BC, in zwei Hälften gesägt.

Die Hälfte des Bohrkerns wurde in versiegelten und gesicherten gewebten Polyesterbeuteln von einem Kurierdienst zu den Aufbereitungsanlagen von ALS Global in Kamloops, BC, transportiert. Die Kernproben wurden nach dem ALS-Standardaufbereitungsverfahren PREP-31A aufbereitet, das eine Zerkleinerung der Probe auf 70 % unter 2 mm, einen anschließenden Riffelspalt von 250 g und einen pulverisierten Spalt mit einem Durchlassgrad von mehr als 85 % (75 Mikrometer) umfasst.

Nach der Probenaufbereitung wurden die Pulpen zur Analyse an das Analyselabor ALS Global in North Vancouver, BC, geschickt. ALS Global ist gemäß ISO/IEC 17025:2017 für Laborverfahren akkreditiert.

Die Bohrkernproben wurden mittels ICP-MS auf 48 Elemente in einem 0,25-Gramm-Aliquot unter Verwendung eines Vier-Säuren-Aufschlusses (Methode ME-MS61) analysiert. Proben mit einer Überschreitung der Grenzwerte (>10.000 ppm Cu) wurden mittels eines erzspezifischen, viersäurigen Aufschlusses und ICP-AES-Abschlusses (Methode ME-OG62) erneut analysiert. Gold wurde mittels Brandprobe an einer 30-Gramm-Aliquote mit einem AES-Abschluss (induktiv gekoppelte Plasma-Atomemissionsspektroskopie - Methode Au-ICP21) analysiert.

Zusätzlich zu den QA/QC-Protokollen des Labors von ALS Global führt Vizsla ein strenges internes QA/QC-Programm durch, das die Einfügung von Feld- und Laborduplikaten, zertifizierten Referenzmaterialien (von einem unabhängigen Labor vorbereitete Standards) und Leerproben in den Probenstrom umfasst. Die Datenüberprüfung der Analyseergebnisse umfasst eine statistische Analyse der QA/QC-Daten. Die Ergebnisse werden als akzeptabel angesehen.

Über Vizsla Copper

Vizsla Copper ist ein auf Cu-Au-Mo spezialisiertes Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf sein Vorzeigeprojekt Woodjam, das sich im produktiven Quesnel Terrane, 55 Kilometer östlich der Gemeinde Williams Lake in British Columbia befindet. Es besitzt drei weitere Kupferkonzessionsgebiete: Poplar, Copperview und Redgold, die alle inmitten der bedeutenden Infrastruktur von British Columbia liegen. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Kupferkonzessionsgebiete innerhalb des Portfolios sowie auf wertsteigernde Akquisitionen. Die Vision von Vizsla Copper ist es, ein verantwortungsbewusster Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen in der stabilen Bergbauregion British Columbia, Kanada, zu sein. Das Unternehmen hat sich zu einer sozial verantwortlichen Exploration und Erschließung verpflichtet und arbeitet sicher, ethisch und integer.

Vizsla Copper ist eine Ausgründung von Vizsla Silver und wird von Inventa Capital Corp. unterstützt, einer erstklassigen Investmentgruppe, die 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, Chancen im Rohstoffsektor zu entdecken und zu finanzieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.vizslacopper.com).

Qualifizierter Sachverständiger und Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Die Veröffentlichung technischer oder wissenschaftlicher Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Christopher Leslie, Ph.D., P.Geo., dem technischen Berater von Vizsla Copper, geprüft und genehmigt. Dr. Leslie ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen sind historischer Natur und wurden aus öffentlichen Quellen zusammengestellt, von denen angenommen wird, dass sie korrekt sind. Die technischen Informationen wurden von Vizsla Copper nicht verifiziert und können in einigen Fällen nicht überprüfbar sein.

Referenzen

1. Henneberry, T.R. (2024), Data acquisition and processing report, Helicopter Borne MobileMT Electromagnetic and Magnetic Survey, Assessment Report Indexing System, Report 41614, https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris

2. Wagner, D. (1995), Soil sampling and percussion drilling on the Thira Property, Omineca Mining District, BC, Assessment Report Indexing System, Report 24109, https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris

3. Wagner, D. (1996), Assessment report, Diamond drilling on the Thira Property, Omineca Mining District, BC, Assessment Report Indexing System, Report 24392, https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris

