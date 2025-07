Israels Armee: Erneut Rakete aus dem Jemen abgefangen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Luftabwehr hat nach eigenen Angaben erneut eine aus dem rund 2.000 Kilometer entfernten Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. In mehreren Gegenden Israels hatten zuvor die Alarmsirenen geheult. Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greift die proiranische Huthi-Miliz Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an - nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der islamistischen Hamas in Gaza./ln/DP/zb