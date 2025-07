TAGESVORSCHAU: Termine am 23. Juli 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 23. Juli 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: VAT, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: Bawag Group, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:30 NLD: KPN, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Intershop, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz 07:30 SWE: Symrise-Beteiligung Swedencare, Q2-Zahlen 08:15 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: FlatexDegiro, Call zur Bekanntgabe der detaillierten Q2-Zahlen am Vorabend 12:30 USA: Hasbro, Q2-Zahlen 12:30 USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen 12:30 USA: General Dynamics, Q2-Zahlen 13:00 USA: AT&T, Q2-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q2-Zahlen 18:00 ITA: Saipem, Halbjahreszahlen 22:05 USA: IBM, Q2-Zahlen 22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen 22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen 22:30 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 6/25 (endgültig) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 6/25 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/25 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 6/25 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 6/25 SONSTIGE TERMINE LUX: EU-Gericht urteilt zu Millionen-Bußgeld wegen Devisen-Kartell europäischer Banken DEU/FRA: Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. + ca. 18.30 Auftakt-Statements TUR: Entwicklung im Ukraine-Krieg - Gespräche zwischen Russland und Ukraine in Istanbul geplant EUR/JPN: Gipfeltreffen EU-Japan Der Präsident des Europäischen Rates, António Costa, und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, treffen als Vertreter der EU den japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba. + 11.00 Pressestatements von Ishiba, Costa von der Leyen DNK: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten (Tag 2 und letzter Tag), Kopenhagen

