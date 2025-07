Umfrage - Union und AfD gleichauf - Grüne und Linke ebenfalls

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Knapp fünf Monate nach der Bundestagswahl liegen Union und AfD einer Forsa-Umfrage zufolge in der Wählergunst gleichauf.

Bei einer Bundestagswahl würden der Erhebung zufolge 25 Prozent der Befragten ihre Stimme der Union geben, wie eine am Dienstag veröffentlichte Forsa-Umfrage ergab. Zuletzt waren es noch 26 Prozent. Die AfD verbesserte sich in der Umfrage von 24 auf nun 25 Prozent. Danach folgt die SPD mit unverändert 13 Prozent. Grüne und Linke rangieren jeweils bei zwölf Prozent. BSW und FDP würden mit vier beziehungsweise drei Prozent den Einzug in den Bundestag verfehlen.

