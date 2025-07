Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Cicor wächst erneut zweistellig und schafft starke Ausgangslage für weitere Expansion



23.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 23. Juli 2025 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat im ersten Halbjahr 2025 hat einen bedeutenden Schritt in Richtung ihres in der Strategie 2028 angekündigten Ziels unternommen, paneuropäische Marktführerin in ihren Zielmärkten zu werden, indem sie ihre Marktpräsenz auf Frankreich und Spanien ausgebaut hat. Der Nettoumsatz erreichte CHF 280.7 Mio., was einem Anstieg von 21.4% gegenüber dem Vorjahr (CHF 231.3 Mio.) entspricht. Dank zunehmender Dynamik im zweiten Quartal erzielte Cicor im Berichtszeitraum ein positives Book-to-Bill-Verhältnis von 1.02 (H1 2024: 0.87). Die bereinigte Profitabilität entwickelte sich mit einer EBITDA-Marge von 11.2% (H1 2024: 10.7%), unter Ausschluss der Effekte aus der Integration von Éolane France, positiv. Der bereinigte Free Cash Flow (ohne Akquisitionen und vor Integration Éolane France) betrug solide CHF 18.5 Mio.

Der Umsatzanstieg von 21.4% wurde primär durch Akquisitionen getrieben, die 24.8% zum Wachstum beitrugen. Die weitere Aufwertung des Schweizer Frankens hatte einen negativen Effekt von –1.4%. Während Cicor im zweiten Quartal organisch gewachsen ist, lag das organische Wachstum für das gesamte erste Halbjahr bei –2.1%, vor allem aufgrund der Entwicklung in der Advanced Substrates (AS) Division. Die Rückkehr zu positivem organischem Wachstum sowie das positive Book-to-Bill-Verhältnis im Q2 stellen eine bedeutende Entwicklung dar, insbesondere im anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld.

Die Verteilung der Umsätze über die Märkte hinweg wurde stark durch den Zeitpunkt der Akquisitionen beeinflusst: Profectus war während des gesamten ersten Halbjahres konsolidiert und ist hauptsächlich im Industriesegment tätig. Éolane France und Mercury – beide mit einem hohen Anteil im Luft- und Raumfahrt- & Verteidigungsmarkt (A&D) – trugen jeweils nur rund zwei bzw. einen Monat zu den H1-Zahlen bei. MADES, mit starkem A&D-Fokus, wird nur für wenige Monate im zweiten Halbjahr 2025 konsolidiert sein. Der Abschluss unterliegt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Auf Pro-forma-Basis – unter Annahme der vollen Jahresumsätze aller Akquisitionen – erwartet Cicor eine Umsatzverteilung von 36% Industrie, 28% A&D und 19% Medizintechnik. Im ersten Halbjahr lag die berichtete Verteilung aufgrund der M&A-Timing-Effekte bei 42% Industrie, 22% A&D und 21% Medizintechnik.

Am 22. April 2025 hat Cicor sieben Standorte von Éolane France aus der Insolvenz übernommen (fünf in Frankreich, zwei in Marokko), was die Belegschaft um 890 Mitarbeitende erweitert, rund CHF 125 Mio. an annualisierten Umsätzen in strategischen Märkten hinzufügt und eine starke geografische Präsenz in Frankreich und Marokko schafft. Die Akquisition stellt eine einzigartige Möglichkeit zur Wertschöpfung dar. Trotz der Komplexität der Transaktion blieben alle Standorte operativ tätig und das Betriebsklima positiv. Engpässe in der Lieferkette wurden bis Ende Juni weitgehend behoben. Ausstehende Steuer- und Sozialverpflichtungen wurden bis Anfang Juni vollständig beglichen. Cicor hat durch die Umsetzung eines Finanz- und Betriebsreportings nach Cicor-Standard volle Transparenz erreicht, was als solide Basis für die zukünftige Performance-Verbesserungen dient.

Aufgrund der Struktur des Insolvenzverfahrens wurde die Investition in Éolane France nur teilweise als Kaufpreis bilanziert. Der ausgewiesene Kaufpreis betrug CHF 7.3 Mio., Transaktionskosten CHF 2.5 Mio., während CHF 3.7 Mio. in Barmitteln übernommen wurden. Daraus ergibt sich ein Netto-Cash-Outflow von CHF 6.2 Mio. Die Erhöhung des Nettoumlaufvermögens, die Regelung offener Forderungen und das Management der Übergangsphase führten zu einem negativen Free Cash Flow von CHF –9.1 Mio. sowie einem negativen EBITDA von CHF –2.5 Mio.

Insgesamt investierte Cicor CHF 15.3 Mio. in die Übernahme und Integration. Da CHF 23.2 Mio. an Vermögenswerten übernommen wurden, wurde ein negativer Goodwill von CHF 12.9 Mio. verbucht und erfolgsneutral dem Eigenkapital belastet. Die Integration verläuft planmässig nach dem M&A-Playbook von Cicor, mit Fokus auf eine schrittweise Verbesserung der Margen auf Cicor-Niveau.

Abgrenzung der Auswirkungen der Éolane-Akquisition

Zur besseren Vergleichbarkeit der ausgewiesenen Ergebnisse mit dem Vorjahr sowie zur transparenten Darstellung der Effekte der Éolane-Transaktion wurde folgende illustrative Tabelle erstellt:

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 4'300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 12 Ländern bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

