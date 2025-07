Cembra steigert Reingewinn im ersten Halbjahr 2025 um 11%

Das Finanzierungsportfolio der Gruppe erhöhte sich per 30. Juni 2025 um 1% auf CHF 6.5 Milliarden. Der Anteil der Einlagen stieg aufgrund des anhaltenden Zuwachses bei Sparkonten und Festgeldern auf 58% (31. Dezember 2024: 55%). Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit sank von 2.5 Jahren zum Jahresende auf 2.3 Jahre per 30. Juni 2025. Die Refinanzierungskosten gingen auf 1.43% zurück (31. Dezember 2024: 1.53%). Im Juni 2025 begab Cembra erfolgreich einen ersten Auto Covered Bond im Umfang von CHF 150 Millionen und konnte damit ihre Finanzierungsquellen weiter diversifizieren.

Der Geschäftsaufwand sank um 6% auf CHF 127.3 Millionen (1. Halbjahr 2024: CHF 135.2 Millionen), was auf Effizienzsteigerungen im Zuge der strategischen Transformation zurückzuführen ist. Der Personalaufwand ging um 12% auf CHF 62.5 Millionen zurück. Der Sachaufwand stieg um 1% auf CHF 64.8 Millionen. Dies führte insgesamt zu einem Rückgang des Aufwand-Ertrags-Verhältnisses auf 47.6% (1. Halbjahr 2024: 50.4%). Aufgrund der laufenden Transformation und unterstützt durch die jüngste Wachstumsdynamik rechnet Cembra weiterhin mit einem Aufwand-Ertrags-Verhältnis von maximal 45% für das Gesamtjahr und einem weiteren Rückgang in Richtung des Zielwerts für 2026.

Der Kommissions- und Gebührenertrag belief sich auf CHF 83.0 Millionen., was einem Rückgang von 2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Leichte Rückgänge im Kreditkartengeschäft (-3%), im Versicherungsgeschäft (-4%) und im übrigen Ertrag wurden durch Zuwächse bei Gebühreneinnahmen für Kredite und Leasing (+13%) sowie BNPL (+2%) teilweise kompensiert. Der Anteil des Kommissions- und Gebührenertrags am Nettoertrag belief sich auf 31% (1. Halbjahr 2024: 31%).

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 blieben die Nettoforderungen gegenüber Kunden von Cembra mit CHF 6.6 Milliarden stabil. Während die Nettoforderungen gegenüber Kunden in der Fahrzeugfinanzierung um 2% auf CHF 3.3 Milliarden und im Kreditkartengeschäft um 2% auf CHF 1.0 Milliarden stiegen, gingen sie im Privatkreditgeschäft aufgrund des weiterhin selektiven Wachstums und der Fokussierung auf risikoärmere Kundensegmente um 3% auf CHF 2.2 Milliarden zurück. Die Nettoforderungen gegenüber Kunden im Bereich BNPL gingen aufgrund des geplanten Ausstiegs aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden Partnerschaften um 18% auf CHF 0.1 Milliarden zurück.

CEO Holger Laubenthal sagte: „Im ersten Halbjahr 2025 haben wir den Reingewinn deutlich gesteigert, unsere strategische Transformation weiter vorangetrieben und wichtige Meilensteine erreicht. Wir haben unsere Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden verbessert und vereinfacht und dabei in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld weiterhin klar auf Profitabilität fokussiert. Die Vorteile unserer strategischen Investitionen zeigen sich in der deutlichen Senkung des Geschäftsaufwands. Wir sind entschlossen, diese Dynamik aufrechtzuerhalten und unsere Finanzziele für 2026 zu erreichen.“

Zürich, 24. Juli 2025 – Cembra verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 dank der weiterhin erfolgreichen Umsetzung der Strategie einen Anstieg des Reingewinns um 11% auf CHF 87.2 Millionen bzw. CHF 2.97 pro Aktie. Die Nettoforderungen gegenüber Kunden blieben mit CHF 6.6 Milliarden stabil, was das gezielt selektive Wachstum und die Fokussierung auf Profitabilität widerspiegelt. Der Nettoertrag glich die Senkung der Maximalzinssätze in der Konsumfinanzierung seit Januar 2025 aus und blieb unverändert. Die Fortschritte bei der strategischen Transformation zeigten sich insbesondere in einer deutlichen Senkung des Geschäftsaufwands um 6%, wodurch sich das Aufwand-Ertrags-Verhältnis auf 47.6% verbesserte. Die Verlustquote blieb mit 0.9% weiterhin auf einem soliden Niveau. Es resultierte eine Eigenkapitalrendite von 13.8% und die Tier 1–Kapitalquote lag bei 17.7%.

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Unsere Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte.



In unseren Geschäftsbereichen Lending und Payments betreuen wir über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigen mehr als 850 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Wir haben unseren Hauptsitz in Zürich und sind in der ganzen Schweiz über unser Filialnetz und unsere Online-Vertriebskanäle sowie über unsere Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.