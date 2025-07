EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Puteaux, 24.7.2025

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Kontron AG

3. Meldepflichtige Person Name: SOCIETE GENERALE SA Sitz: PARIS Staat: France

5. Datum der Schwellenberührung: 22.7.2025

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

10. Sonstige Kommentare:

Applying of trading book exemption according to Article 130(4) Stock Exchange Act

Contacts in GERMANY (SG FRANKFURT)

Julia FRANGART - email: julia.frangart@sgcib.com

Anna SOPPA - email : anna.soppa@sgcib.com

Rene KRUEMPELMANN - email : rene.kruempelmann@sgcib.com