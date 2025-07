Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha eskaliert - Mehrere Tote

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangkok/Phnom Penh (Reuters) - Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha ist eskaliert: Nach wochenlangen diplomatischen Spannungen und vereinzelten Scharmützeln brachen am Donnerstag offene Kämpfe zwischen beiden Seiten aus.

Die Nachbarländer beschuldigten sich gegenseitig, mit den Gefechten begonnen zu haben. Nach thailändischen Angaben wurden mindestens neun Zivilisten getötet, darunter ein achtjähriger Junge. Das Außenministerium in Bangkok warf Kambodscha vor, am Morgen mit Artillerie eine Militärbasis beschossen und auch zivile Bereiche ins Visier genommen zu haben, darunter ein Krankenhaus. Ein thailändischer F-16-Kampfjet habe ein militärisches Ziel in Kambodscha zerstört, teilte die thailändische Armee mit. Das kambodschanische Außenministerium erklärte, die thailändischen Luftangriffe seien "unprovoziert" gewesen.

Thailand und Kambodscha streiten seit mehr als einem Jahrhundert über den Verlauf ihrer 817 Kilometer langen Grenze. Dies führte wiederholt zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit mehreren Toten. Im Mai verschärften sich die Spannungen erneut, nachdem ein kambodschanischer Soldat bei einem kurzen Schusswechsel getötet worden war.

(Bericht von Panu Wongcha-um und Chayut Setboonsarng, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)