IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) schließt Finanzierung unter Beteiligung eines strategischen Bergbauinvestors ab

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) schließt Finanzierung unter Beteiligung eines strategischen Bergbauinvestors ab

Vancouver, BC, 24. Juli 2025 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FWB: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) gibt bekannt, dass das Unternehmen die am 14. Juli 2025 angekündigte Privatplatzierung (die Platzierung) mit einem strategischen Rohstoffinvestor abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat insgesamt 5.750.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,10 C$ pro Stammaktie ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von 575.000 C$ eingenommen. Der Nettoerlös aus der Platzierung wird zur Finanzierung von Explorationsaktivitäten durch das Unternehmen sowie als allgemeines Working Capital verwendet. Die ausgegebenen Aktien sind an eine Haltedauer von 4 Monaten gebunden. Ein Direktor des Unternehmens hat sich ebenfalls an der Finanzierung beteiligt.

Jim Atkinson, CEO von Antimony Resources, sagt dazu: Mit diesem neuen strategischen Rohstoffinvestor an unserer Seite bemühen wir uns nach wie vor darum, zu bestätigen, dass wir über eine der höchstgradigen Antimonlagerstätten in Nordamerika verfügen. Angesichts der anhaltenden Beschränkungen des globalen Antimonangebots und der steigenden weltweiten Nachfrage besteht unser Ziel darin, uns als einen bedeutenden Lieferanten von Antimon in Nordamerika zu positionieren.

Eckdaten der aktuellen Bohrungen auf unserem Antimonprojekt Bald Hill:

Bislang vorliegende Analyseergebnisse, wie in der Pressemeldung vom 2. Juli 2025 berichtet.

1. Die Bohrlöcher BH-25-03 und BH-25-04 lieferten hochgradige Analyseergebnisse.

2. Bohrloch BH-25-04 durchteufte 4,17 % Antimon (Sb) auf 7,40 Metern (m) in 106,6 bis 114,0 m Tiefe, einschließlich drei Zonen mit massivem Stibnit, die 28,8 % Sb, 21,9 % Sb bzw. 17,9 % Sb enthielten.

3. Bohrloch BH-25-03 durchteufte 2,76 % Sb auf 2,8 m in 78,2 bis 81,0 m Tiefe, einschließlich eines Wertes von 19,0 % Sb in 78,2 bis 78,6 m Tiefe.

4. Weitere Analyseergebnisse werden in Kürze erwartet.

Highlights der früheren Exploration

- Bald Hill ist eine wohlbekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick.

- Frühere Arbeiten, darunter Bohrungen, haben eine Antimonlagerstätte von über 500 m Länge umrissen.

- Die Mächtigkeiten betragen durchschnittlich über 3 m und die Gehalte durchschnittlich 3 % bis 4 % Sb.

- Historischer technischer Bericht nach NI-43-101: Der potenzielle Umfang und Gehalt des bebohrten Gebiets, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, liegt im Bereich von 725.000 bis 1.000.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,11 % bis 5,32 % Sb (~30.000 bis 40.000 Tonnen enthaltenes Antimon).1

- Potenzial zur Erweiterung auf Basis von zusätzlichen bekannten Zielgebieten.

Das Konzessionsgebiet liegt ungefähr gleich weit entfernt von Sussex, Fredericton und St John im Süden von New Brunswick. Der Zugang ist sehr gut, da Highways der Provinz und der Region das Konzessionsgebiet durchqueren und an dieses angrenzen. Bohrarbeiten können ganzjährig durchgeführt werden. Am Sitz der New Brunswick Geological Survey in Sussex steht aus vergangenen Explorationen ein Bohrkern von über 5400 Metern Länge zur Untersuchung zur Verfügung. Insgesamt wurden 25 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5400 m auf dem Konzessionsgebiet fertiggestellt.

Die Lagerstätte besteht aus mindestens drei Zonen mit antimonhaltigen Brekzien und hydrothermalen Erzgängen, die nach Nordwesten verlaufen. Die Mineralisierung wurde über eine Streichlänge von 700 Metern bis auf eine vertikale Tiefe von 300 Metern definiert und ist in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Bei vorherigen Bohrungen wurde hochgradiges Antimon angetroffen, einschließlich im Entdeckungsbohrloch DDH08-03, das 4,51 m mit einem Gehalt von 11,7 % Sb durchteufte, darunter 2,29 m mit einem Gehalt von 20,9 % Sb.

Eine mögliche Erweiterung der Main Zone wurde 2014 entdeckt. Schürfgrabungen ungefähr 450 m südlich der Main Zone ergaben Werte von 2,90 % Sb auf 8,18 m, worunter sich 5,79 % Sb auf 1,75 m und 8,47 % Sb auf 1,53 m befanden. Die Bohrungen in dieser Gegend bestätigten das Vorliegen einer der Main Zone ähnlichen antimonhaltigen Stibnitmineralisierung, die noch nicht ausreichend erkundet wurde.

Ein historischer technischer Bericht nach NI 43-101, der 2010 von CRA erstellt wurde NATIONAL INSTRUMENT 43-101 TECHNICAL REPORT BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA, erstellt durch: Conestoga-Rovers & Associates MAI 2010 REF.- NR. 070813 (1)

, identifizierte das Potenzial für 705.000 bis 1.000.000 metrische Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4 % bis 5 % Sb(1). - Die Arbeiten von Antimony Resources Corp. sind noch zu unvollständig, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und das Gehalt sind konzeptioneller Natur, da noch keine ausreichenden Explorationen durchgeführt wurden, um eine Mineralressource zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Zielgebiet als eine Mineralressource abgegrenzt werden kann.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (FSE: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Entwicklung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.com

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

