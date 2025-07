Gegenseitige Vorwürfe beim EU-China-Gipfel

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Peking (Reuters) - Spitzenpolitiker der Europäischen Union und Chinas haben sich auf ihrem Gipfel gegenseitig Handelsrestriktionen vorgeworfen.

Chinas Präsident Xi Jinping forderte von der EU, auf Differenzen "angemessen" zu reagieren und kritisierte europäische Maßnahmen gegen chinesische Waren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wiederum forderte eine grundlegende Neuausrichtung der Handelsbeziehungen zu China. "Wir haben einen Wendepunkt erreicht", sagte sie am Donnerstag bei einem Treffen mit Xi in Anspielung auf die Sorge, dass China zunehmend Überkapazitäten auf den europäischen Markt drückt.

Die Erwartungen an den nur noch eintägigen Gipfel, dem ersten seit Dezember 2023, waren schon im Vorfeld gering. Ein Grund dafür sind die Zollauseinandersetzungen, die US-Präsident Donald Trump mit weiten Teilen der Welt vom Zaun gebrochen hat. Je nachdem, wie diese ausgehen, befürchten die EU und China auch Auswirkungen auf ihren bilateralen Handel. Von der Leyen verwies aber auch darauf, dass es schon im vergangenen Jahr ein Handelsdefizit der EU mit China von 305,8 Milliarden Euro gab, Tendenz steigend.

Zudem belastet Chinas Unterstützung für Russland nach dem Überfall auf die Ukraine aus europäischer Sicht die Beziehungen. Peking hatte scharf kritisiert, dass im 18. EU-Sanktionspaket gegen Russland auch zwei Banken und fünf Unternehmen aus China gelistet wurden. Die EU wirft China vor, Russland sogenannte Dual-Use-Güter zu liefern, die Moskau im Krieg verwenden kann. China weist diesen Vorwurf zurück.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte von der Leyen ihre Rhetorik gegenüber China verschärft und vor Überkapazitäten auf den Weltmärkten sowie Restriktionen bei der Ausfuhr Seltener Erden gewarnt, die für die Produktion von Hightech-Produkten wichtig sind. Die Ausfuhr dieser Metalle aus China in die EU stieg im Juni im Vergleich zu Mai um 245 Prozent - liegt aber immer noch 35 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat.

Peking wiederum klagt, dass die EU Einfuhrzölle auf in China gebaute E-Autos erhoben hat. Das kritisieren auch Teile der deutschen Autoindustrie, die in China fertigen lässt. Handelsbeschränkung hat die EU auch gegen medizintechnische Geräte aus China erlassen.

"Die aktuellen Herausforderungen für Europa kommen nicht von China", betonte Xi bei seinem Treffen mit von der Leyen und EU-Ratspräsidenten Antonio Costa laut staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua. Er forderte die EU auf, "an offener Zusammenarbeit festzuhalten und Differenzen und Reibereien angemessen zu bewältigen". Die Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit könne nicht durch den Bau von Mauern und Festungen erreicht werden, fügte Xi hinzu. "Entkopplung und das Durchbrechen von (Liefer-) Ketten führen nur zur Isolation."

China möchte weiter Marktzugang in Europa behalten sowie Zugang zu europäischen Technologien haben. Kanzler Friedrich Merz hatte am Dienstag wiederum erneut betont, Deutschland und Europa sollten sich unabhängiger von chinesischer Technologie machen.

Cui Hongjian, Experte an der Pekinger Universität für Außenpolitik-Studien, sagte, dass sich die Beziehung zwischen der EU und China geändert habe. "Die EU setzt ihre Kompromisse gegenüber den USA fort, weshalb weniger Aufmerksamkeit für die EU-China-Beziehungen vorhanden ist", sagte er in Anspielung auf Verhandlungen über ein europäisch-amerikanisches Zollabkommen.

Von der Leyen und Costa hatten am Vortag in Tokio an einem Gipfel mit Japan teilgenommen. Ein zentrales Thema in den Beratungen mit dem G7-Staat war, wie man die Versorgungssicherheit für die Wirtschaft verbessern kann. Japan gilt hier als Vorbild, weil es seit Jahren eine Lagerhaltung für strategisch wichtige Metalle betreibt. Damit ist das Land weniger anfällig für Ausfuhrrestriktionen von Rohstofflieferanten wie China, aber auch Indonesien.

