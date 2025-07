Deutsche Anleihen: Erneute Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 129,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,72 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Vor allem die gesunkene Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) belastete die Anleihen. Die EZB hat nach einer Reihe von Zinssenkungen ihre Leitzinsen am Donnerstag unverändert belassen. Die Notenbank befinde sich in einer guten Position, um abzuwarten, sagte Präsidentin Christine Lagarde. Sie hat so laut Ökonomen die Erwartungen an weitere Leitzinssenkungen gedämpft.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli kaum verbessert. Das viel beachtete Ifo-Geschäftsklima blieb hinter den Erwartungen zurück. "Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft bleibt blutleer", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest die Daten.

Der Chefvolkswirt der VP Bank Thomas Gitzel sieht nur eine leichte Erholung der Wirtschaft im zweiten Halbjahr. "Eine leichte konjunkturelle Erholung bedeutet im gegenwärtigen Umfeld lediglich, dass sich die Wachstumsraten über der Nullmarke stabilisieren", heißt in einem Kommentar. Erst im kommenden Jahr dürfte sich dann mit in den in der Wirtschaft ankommenden höheren Infrastrukturausgaben die konjunkturelle Situation deutlicher verbessern./jsl/he