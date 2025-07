Aktien New York Schluss: Keine Euphorie nach Handelsabkommen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenbeginn verhalten auf das Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union reagiert. Die marktführenden Indizes pendelten am Montag in engen Spannen um ihre Schlusskurse vom Freitag.

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,14 Prozent auf 44.837,56 Punkte. Der marktbreite S&P-500-Index legte um 0,02 Prozent auf 6389,77 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 23.356,27 Punkte aus dem ersten Handelstag der Woche./bek/he