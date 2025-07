Blatt: Trump friert wegen Verhandlungen mit China bestimmte Exportbeschränkungen ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wasington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump räumt nach einem Medienbericht mögliche Hemmnisse für einen Kompromiss im Handelsstreit mit China aus dem Weg.

Die USA hätten die Beschränkungen für Technologieexporte eingefroren, um die Verhandlungen mit der Regierung in Peking nicht zu beeinträchtigen, berichtete die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zudem solle damit dazu beigetragen werden, ein Treffen von Trump mit Präsident Xi Jinping in diesem Jahr zu ermöglichen.

Die USA und China treffen sich ab Montag auf Ebene der Finanzminister für zwei Tage in Stockholm, um über den schwelenden Zollstreit zu beraten. Zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften gilt eine Frist bis zum 12. August, um eine Rückkehr zu deutlich höheren Zöllen zu vermeiden. Diese Frist könnte verlängert werden, wenn es keine Annäherung geben sollte.

